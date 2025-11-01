Yeni Şafak
Bilecik'te polisten kaçan hükümlü apartman bacasına sıkışınca yakalandı

21:011/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Kaçmak için çıktığı çatının bacasına sıkıştı
Kaçmak için çıktığı çatının bacasına sıkıştı

Bilecik'te hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü Ç. O., polislerden kaçmaya çalışırken çıktığı çatının bacasına saklanmak isterken sıkıştı. Firari hükümlü Ç. O.'yu itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkararak polise teslim etti.

Bilecik'te, polisten kaçarken saklanmak istediği apartman bacasında sıkışan hükümlü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince çıkarılıp polise teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası olan Ç.O'nun kent merkezindeki İstiklal Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye gelen polisleri gören Ç.O, Belediye Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkıp, buradaki bacaya saklanmak isterken sıkıştı.

Polislerin ihbarıyla bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Ç.O'yu sıkıştığı yerden çıkarıp polislere teslim etti.

Hükümlü, sağlık kontrolü için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



#Bilecik
#Polis
#Firari
