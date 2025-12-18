Yeni Şafak
Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

09:1218/12/2025, Perşembe
IHA
Ele geçirilen uyuşturucular.
Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi, metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan bong aparatı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Bilecik
#uyuşturucu
#gözaltı
