Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bilfen Yayın Grubu, Pandemi Dönemi I Toplantısını gerçekleştirdi
EĞİTİM

Bilfen Yayın Grubu, Pandemi Dönemi I. Toplantısı'nı gerçekleştirdi

Eğitim yayıncılığı alanında yaptığı başarılı çalışmalarıyla sektöre yön veren Bilfen Yayın Grubu, geçtiğimiz günlerde aldığı geniş sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlediği bayi toplantısıyla yeni döneme merhaba dedi. İçinde bulunulan pandemi nedeniyle küçük gruplar halinde sıralı yapılması planlanan toplantıların ilki Bilfen Garden Etkinlik Alanında yapıldı. Yayın yönetmenleri tarafından 70’e yakın yeni yayının bayilere tanıtıldığı toplantıda ilkokul, ortaokul ve lisede MEB’in en son yayımladığı müfredat programıyla bire bir uyumlu, “Yeni Nesil” sorularla desteklenmiş yeni yayınlar hakkında bayilere detaylı bilgiler verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Toplantıların ilki Bilfen Garden Etkinlik Alanında yapıldı.
Toplantıların ilki Bilfen Garden Etkinlik Alanında yapıldı.

Bu yıl 10. yılını kutlayan Bilfen Yayın Grubu, içinde bulunulan pandemi dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği bayi toplantısını bu dönem küçük gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen toplantıların ilki Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih ÖZTÜRK ve Bilfen Yayın Grubu Genel Müdürü Burcu YAĞCI’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya katılan bayiler bir yandan yeni yayınları inceleme fırsatı bulurken bir yandan da okulların açılma süreciyle ilgili değerlendirme yapma fırsatı buldular.

Organizasyonun açılışında davetlilere seslenen ÖZTÜRK, “Bu sene yayıncılıkta 10. yılımızı kutluyoruz. Bu süre zarfında Türkiye’de eğitim yayıncılığı denilince ilk akla gelen markalardan biri olduk. Gönül isterdi ki yıl dönümüzü tüm bayilerimizin katılımıyla bir arada coşkuyla kutlayalım. Siz bizim için çok değerlisiniz. Her şeye rağmen bütün sağlık önlemlerimizi alarak sizinle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yıl yaşadığımız süreçte zorluklar yaşayan bayilerimiz her zamanki özveriyle üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek az… Şu an zorlu bir sürecin içindeyiz ama ben biliyorum ki her türlü zorluğun üstesinden birlikte gelebilecek güce sahibiz.” dedi.

Tam İsabetin Adresi Bu Sene de Değişmedi

Türkiye'nin 81 ilindeki 400’den fazla bayisiyle Bilfen Yayın Grubu'nun büyük bir aile olduğunu söyleyen Yağcı ; “LGS ve YKS’de bu yıl da gelenek bozulmadı, en çok isabetli sorular yine Bilfen Yayın Grubu tarafından hazırlanan kitaplardan çıktı. Bilfen Yayın Grubunun alanında uzman kadrosu tarafından hazırlanan, “Yeni Nesil” kitaplarla sektörün en hatırı sayılır kurumu olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Bilfen Yayın Grubu Genel Müdürü Burcu Yağcı sözlerine şu sözlerle devam etti; “Bu yıl toplantılarımızı pandemi koşulları altında gerçekleştiriyoruz. Küçük gruplar halinde bir araya geleceğimiz organizasyonlarımızın ilkinde, bize her daim destek olan Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Fatih ÖZTÜRK'e ve değerli bayilerimize teşekkürlerimizi sunarız. Biz Bilfen Yayın Grubu olarak da geçtiğimiz eylül ayından bu yana çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Karşınıza “Yeni Nesil” sorularla desteklenmiş yeni yayınlarla çıktık. Sizlerin de desteğiyle önümüzdeki zorlu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyoruz. Türkiye’de görünen o ki ölçme ve yerleştirme sınavlarında en çok tercih edilen yayın grubu olmanın haklı onuru ve gururu ile yeni bir öğretim dönemine başlıyoruz. Hepimize sağlıklı ve başarılı bir dönem diliyorum.”

Abone Ol Google News
Masal yoluyla istismar

Masal yoluyla istismar

Yazdığı çocuk kitabında tecavüz sahnelerini anlattı.
Ölmek istemiyorum

'Ölmek istemiyorum'

​Bir türlü boşanamadığı eşi kabusu oldu kilit üstüne kilit takıyor...
Hafta sonu çöl sıcakları geliyor

Hafta sonu çöl sıcakları geliyor

​Termometreler 40 dereceyi gösterecek.

Bursa'da büyük dönüşüm başladı

Bursa'da büyük dönüşüm başladı

​Tarih ve yeşil 'yeniden' gün yüzüne çıkıyor

Çandarlı Halil Paşa neden İstanbul'un fethine karşı çıktı?

​​Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

​2 milyar kişi izleyecek 500 milyon dolarlık katkı sağlayacak.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Terör örgütünün 'öldü' dediği terörist jandarmaya teslim oldu
Gündem

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Terör örgütünün 'öldü' dediği terörist jandarmaya teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından öldüğü duyurulan, 'Botan Cudi' kod adlı teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140’a yükseldi" denildi.
AK Partili Çelik'ten Tarrant açıklaması: Karar sevindiricidir
Gündem

AK Partili Çelik'ten Tarrant açıklaması: Karar sevindiricidir

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terörist Brenton Tarrant, geçen yıl iki camiye silahlı saldırı düzenlemiş, 51 kişi şehit olurken, 49 kişiyi de yaralanmıştı. Tüm dünyada geniş yankı bulan katliamın ardından karar verildi ve terörist Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kararın sevindirici olduğunu belirten Çelik, "Yeni Zelanda'da en ağır ceza, herhangi bir aftan yararlanmaya imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis cezasıdır. Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır" ifadelerini kullandı.
Kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi?
Hayat

Kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi?

Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Kadınlar erkeklere imamlık yapabilir mi? sorusunun cevabı bazı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haberimizde Diyanetin "Kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi?" sorusuna cevabını bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.