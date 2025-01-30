Bilirkişi her alanda ihtiyaç

Alanında uzman olan bu kişilerin ayrıca bilirkişi eğitimi de aldıklarını anlatan Çakıcı, ortaya attığı mesnetsiz iddialar ile kamu görevi yürüten bilirkişileri hedef gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi. Çakıcı, bilirkişilerin kamu görevi ifa ederek uzman oldukları konularda hizmet verdiklerinin altını çizdi. Tarımdan muhasebeye, sağlıktan eğitime kadar pek çok alanda bilirkişi gözlem ve raporlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Çakıcı, bu görevi yürütenlerin de uzmanı oldukları alanın yanı sıra temel bilirkişi eğitimleri de aldıklarını anlattı.