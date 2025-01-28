O bilirkişi konuştu: Belgeye bakarım gereğini yaparım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, taraflı rapor vermekle suçladığı Satılmış Büyükcanayakın da “Hukukun gereği neyse onu yaparım” dedi. Yeni Şafak’a konuşan Büyükcanayakın, 1976’dan bu yana devlet memuru olduğunu, 2002’den beri de davalara bilirkişi olarak atandığını söyledi. “Beni neden hedef tahtasına koydular anlamadım” diyen Büyükcanayakın, “Beşiktaş ve Esenyurt’ta belediye başkanları her işten yasaca ve idareten sorumlu olduğu için hukuksuz kararlar karşısında hesap vermeleri gerekiyor. Ancak son kararı yargı veriyor” dedi.

BUNLARIN YARASI BÜYÜK

Belediye başkanlarının yetkilerini dağıtsa bile sorumluktan kurtulamayacağını anlatan Büyükcanayakın “Yarası olan gocunuyor. 2010’da AK Parti ve MHP belediyeleri hakkında da olumsuz raporlarım oldu. Ancak kimse ses çıkarmadı. Bunların yarası büyük. Aba altından sopa gösteriyorlar” diye konuştu.

KASTİ HAZIRLADIĞIM RAPOR YOK

İmamoğlu’nun “Bizim davaları kasıtlı olarak Satılmış Bey’e veriyorlar” iddiası üzerine Büyükcanayakın, “Kesinlikle öyle bir şey yok. Mahkeme istediği bilirkişiyi atar. Hatta birden fazla heyet de görevlendirebilir. Kasti olarak hazırladığımız bir rapor yok. Bizi görüşmeye telefonla çağırdılar, gittik” değerlendirmesi yaptı.

ÖNÜME GELENE BAKARIM

Birçok dosyada bilirkişi olarak yer aldığını belirten Büyükcanayakın, “Ben soruşturma çerçevesinde önüme gelen belgeye bakarım. Hukukun gereği neyse onu yaparım” vurgusu yaptı. Taraflı davranmakla suçlanan Büyükcanayakın, Adalet Bakanlığı ve yargının hedef yapılmaması gerektiğine de dikkat çekti.











