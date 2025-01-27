Ümit Özdağ hapishaneden İmamoğlu'na 'Demirtaş' fırçası attı

"İki genel başkan cezaevine konuldu. Selahattin Demirtaş 7 yılı aşkın bir süredir cezaevinde tutuluyor. Sayın Ümit Özdağ da tutuklandı. Bunlar ancak darbe döneminde yaşanan durumlardı. Her daim demokrasi adına özgürlük adına kınıyoruz. Genel başkanların cezaevine atıldığı günleri görmeyi asla kabul edemeyiz. Buradan hem Sayın Selahattin Demirtaş ve hem de Sayın Ümit Özdağ'a sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum."