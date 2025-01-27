Ümit Özdağ hapishaneden İmamoğlu'na 'Demirtaş' fırçası attı

Ümit Özdağ, kendisiyle birlikte Demirtaş'a 'selam gönderen' İmamoğlu'na yüklendi.
Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisiyle HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a selam gönderen Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Demirtaş'la Ümit Özdağ'a selam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Turpun büyüğü heybede' çıkışının ardından 'Turpun Büyüğü' adını verdiği toplantıda kendisi hakkındaki konuşan İmamoğlu, Özdağ ve Demirtaş’ın tutukluluğuna tepki göstererek iki isme selam gönderdi.
"Özdağ ve Demirtaş’a selamlarımı gönderiyorum"
diyen İmamoğlu,
"İki genel başkan cezaevine konuldu. Selahattin Demirtaş 7 yılı aşkın bir süredir cezaevinde tutuluyor. Sayın Ümit Özdağ da tutuklandı. Bunlar ancak darbe döneminde yaşanan durumlardı. Her daim demokrasi adına özgürlük adına kınıyoruz. Genel başkanların cezaevine atıldığı günleri görmeyi asla kabul edemeyiz. Buradan hem Sayın Selahattin Demirtaş ve hem de Sayın Ümit Özdağ'a sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum."
ifadelerini kullandı.
Özdağ hapishaneden İmamoğlu'na 'Demirtaş' fırçası attı
Özdağ, kendisiyle HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a selam gönderen Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden hedef aldı.
Özdağ,
"Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek, topraklarımızın bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmak için terör örgütü ile açık kapalı her türlü iş birliğini yapanlar ile beni ve Zafer Partisini kimse aynı hukuki noktada görmez ve göremez."
dedi.
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