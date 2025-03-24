Bilkent Üniversitesi öğrencilerin kampüste iftar açmasına müsaade etmiyor

Üniversitelerin öğrenci kulüplerinin Ramazan ayının başından bu yana organize ettikleri iftar programları bazı kesimler tarafından taktirle karşılansa bile bazı kesimler ise üniversite kampüslerinde kurulan ve tamamen öğrencilerin organizasyonunda olan iftar programlarını hazmedemiyor. Yapılan üniversite iftarlarına bazı üniversite akademik kadrosu ve rektörleri katılım gösterirken yine Bilkent Üniversitesi yönetimi öğrencilerin kampüste yapmak istedikleri iftar organizasyonuna "haremlik selamlık" olduğu için müsaade etmiyor.