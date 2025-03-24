Bilkent Üniversitesi öğrencilerin kampüste iftar açmasına müsaade etmiyor

Üniversitelerin öğrenci kulüplerinin Ramazan ayının başından bu yana organize ettikleri iftar programları bazı kesimler tarafından taktirle karşılansa bile bazı kesimler ise üniversite kampüslerinde kurulan ve tamamen öğrencilerin organizasyonunda olan iftar programlarını hazmedemiyor. Bilkent Üniversitesi yönetimi öğrencilerin kampüste yapmak istedikleri iftar organizasyonuna "haremlik selamlık" olduğu için müsaade etmiyor.
Ramazan ayının manevi iklimi hissetmek isteyen üniversite öğrencileri okudukları üniversitelerin kampüslerinde peş peşe iftarlar yaparak binlerce kişi aynı sofrada buluşuyor. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ODTÜ, Boğaziçi, Yıldız Teknik, İTÜ gibi üniversitelerde binlerce öğrenci aynı iftar sofrasında buluşma imkanı yakalıyor.
Üniversitelerin öğrenci kulüplerinin Ramazan ayının başından bu yana organize ettikleri iftar programları bazı kesimler tarafından taktirle karşılansa bile bazı kesimler ise üniversite kampüslerinde kurulan ve tamamen öğrencilerin organizasyonunda olan iftar programlarını hazmedemiyor. Yapılan üniversite iftarlarına bazı üniversite akademik kadrosu ve rektörleri katılım gösterirken yine Bilkent Üniversitesi yönetimi öğrencilerin kampüste yapmak istedikleri iftar organizasyonuna "haremlik selamlık" olduğu için müsaade etmiyor.
Daha öndeki iftar programlarını provoke etmeye çalışmışlardı
Bilkent Üniversitesi'nde 2022 yılında yapılan iftar programında iftar sofrası kuran öğrenciler, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından hedef gösterilmişti. Kadın ve erkek öğrencilerin ayrı oturmasından rahatsız olan bir kişi, "Bilkent'e şeriat mı geldi? Çimlerde kadın erkek ayrı iftar yapılıyor" sözleriyle saldırgan paylaşımlar yapılmıştı. Çok sayıda kişinin linç kampanyasına destek olduğu görülürken, yüzlerce kişi de tepkisini dile getirmişti.