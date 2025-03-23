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İstanbul Üniversite gelecek bozulmadı: Onlarca kişi iftar sofrasında buluştu

İstanbul Üniversite gelecek bozulmadı: Onlarca kişi iftar sofrasında buluştu

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
10:3423/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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5.Geleneksel Beyazıt Kardeşlik Sofrası İftarı
5.Geleneksel Beyazıt Kardeşlik Sofrası İftarı

İstanbul Üniversitesi Hareket ve Adalet Kulübü 5.Geleneksel Beyazıt Kardeşlik Sofrası İftarı'nı yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Yüzlerce insanı aynı sofranın etrafında toparlamayı geleneksel hale getiren İstanbul Üniversitesi Hareket ve Adalet Kulübü 5.Geleneksel Beyazıt Kardeşlik Sofrası İftarı'nı yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü'nde gerçeklşen iftar programında katılımcılara diş kirası geleneği olarak hediyeler dağıtıldı. Aynı sofra etrafında iftarını açan onlarca genç akşam namazını ise cemaat ile kıldı.




#İstanbul Üniversitesi Hareket ve Adalet Kulübü
#HAK
#İstanbul Üniversitesi

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