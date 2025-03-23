İstanbul Üniversite gelecek bozulmadı: Onlarca kişi iftar sofrasında buluştu

5.Geleneksel Beyazıt Kardeşlik Sofrası İftarımızı siz değerli misafirlerimiz ile beraber gerçekleştirdik. Katılan tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.



Nice kardeşlik sofralarında görüşmek üzere ✨#iüdeiftar pic.twitter.com/c4FralbCYg