Bims yüklü tır ile servis aracı çarpıştı: İki yaralı

00:2627/12/2025, Cumartesi
G: 27/12/2025, Cumartesi
IHA
Aksaray’da bims yüklü tır ile markete ait servis aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Tacin Mahallesi Tacin 101. Cadde’de meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle tırdaki bimsler yola savrulurken her iki araçta da maddi hasar oluştu. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray’da bims yüklü tır ile market servis aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tacin Mahallesi Tacin 101. Caddede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Aksaray’da bir markete ait Sedat A. (22) yönetimindeki 06 GE 7930 plakalı servis aracı, Cengiz H.K. (50) idaresindeki 50 AEV 562 plakalı bims yüklü tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis sürücüsü Sedat A. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehtap A. (51) yaralandı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluşurken, tırda yüklü bimsler yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



