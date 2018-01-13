Bin 823 kişi işine dönecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulu’nca Anayasa’nın 121’inci ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

272 KİŞİ DAHA GÖREVDEN ALINDI

Kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste de yer aldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı. Bu kişilere herhangi bir tebligat yapılmayacak, özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

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SIKI TEDBİRLER GETİRİLDİ

Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak, görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek, oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekler. İhraç edilenler, özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak, pasaportları iptal edilecek.

DÖNENLERE 10 GÜN SÜRE

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FETÖ'nün 'Mor Beyin' kumpasıyla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirildiği belirlenen bin 823 kamu görevlisi de son KHK ile görevlerine iade edildi. Kamu görevine iade edilenler 10 gün içerisinde göreve başlayacak. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

TÜM HAKLARI İADE EDİLECEK

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin göreve iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek. Belirtilen maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

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7 emniyet müdürüne göreve iade

KHK görevine geri iade edilen bin 823 kişi arasında 7 emniyet müdürü de yer alıyor. 1’inci Sınıf Emniyet Müdürleri Tamer Dönmez ve Ahmet Kemal Yüzgüleç, 2’inci Sınıf Emniyet Müdürleri Metin Çetin ve Ahmet Çelikkaya, 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürleri Kazım Oruç, Reşat Dinçer ve Yavuz Bülent Kayaalp görevine iade edildi.

Vali Yardımcısı Ahmet Can Pınar da görevine iade edilen isimler arasında.

AĞRI VALİ YARDIMCISI GÖREVE

Ağrı Vali Yardımcısı olan Ahmet Can Pınar, 7 Mart 2017 tarihinde FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanmış ve Temmuz ayında çıkan KHK ile ihraç edilmişti.

5 askerin rütbesi söküldü

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli Tuğgeneral Mehmet Cengiz Doğan, Deniz Kuvvetleri’nden emekli albaylar Salih Murad Hatip, Zekeriya Demircioğlu, Ömer Lıvarçin ve emekli Astsubay Şaban Keremitçi’nin rütbe ve unvanları alındı. M.Cengiz Doğan ile 2014’te generalliğe terfi eden isimler arasında darbeci Semih Terzi de bulunuyordu.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanarak, 5 yıl 22 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edilen eski Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir de görevine iade edilenler arasında. Güvenir, 22 Kasım 2016 tarihinde, Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile meslekten ihraç edilmişti.

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1 RADYO VE TV KAPATILDI

Yürürlüğe giren KHK ile birlikte MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan Hatay Güney Radyo TV Yayıncılık AŞ (Hatmar FM) ile Prestij Medya Yayıncılık AŞ. (YEK TV) kapatıldı. Bu yayın kuruluşlarına ait her türlü malvarlığı Hazine’ye devredildi.