Binalara yapı polisi

Özellikle inşaat mühendisliğinde Avrupa’daki pek çok ülkenin uyguladığı 3+2 veya 4+2 yıl mühendislik eğitim sistemine geçilmesini öneren AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, “Örneğin, ‘Ben her şeyi yapan bir mühendisim’ anlayışı var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle ‘universal’ bir mühendislik yok” açıklamalarında bulundu. Komisyonda, mühendis ve mimarlardan oluşan “yapı polisleri” tarafından binaların 4-5 yılda denetlenmesi gerektiği belirtildi. Yapı polisinin gerektiğinde beton dökümüne de gidecek şekilde beton firmaları ve laboratuvarlara yönelik denetimlerde bulunabileceği vurgulandı. Bunun yanı sıra taşıyıcı sisteme ilişkin kısa sürede bakılabilecek bir kontrol mekanizmasının da oluşturulması istendi.