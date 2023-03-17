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Binalara yapı polisi

Depreme dirençli şehirler kurmak amacıyla TBMM Depremleri Araştırma Komisyonu'nda düzenlenen toplantıda, mühendis ve mimarlardan oluşan “yapı polisleri” tarafından binaların 4-5 yılda denetlenmesi gerektiği belirtildi.

Uğur Duyan
04:00 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
TBMM. Arşiv.

TBMM. Arşiv.

6Şubat’taki depremlerden sonra kurulan TBMM Depremleri Araştırma Komisyonu’nun ilk toplantısında çarpıcı öneriler tartışmaya açıldı. Komisyonun amacı, Başkan Veysel Eroğlu tarafından depreme dirençli şehirler kurmak, kentsel dönüşümü hızlandırmak ve sağlam zemine sağlam binalar inşa etmek olarak sıralandı. Komisyonda DASK katılımcılığının arttırılması, DASK’ın yeniden düzenlenmesi ve DASK dışı afet sigortacılığının teşviki istendi.

MÜHENDİSLİĞE 4+2 YIL FORMÜLÜ

Yapı denetimle ilgili eksikliklerin giderilmesi, kontrollerin daha sıkı denetlenmesi önerildi. Yapı sigorta sistemi ve mesleki sigorta sistemi getirilmesi de öneriler arasında yer aldı.

Özellikle inşaat mühendisliğinde Avrupa’daki pek çok ülkenin uyguladığı 3+2 veya 4+2 yıl mühendislik eğitim sistemine geçilmesini öneren AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, “Örneğin, ‘Ben her şeyi yapan bir mühendisim’ anlayışı var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle ‘universal’ bir mühendislik yok” açıklamalarında bulundu. Komisyonda, mühendis ve mimarlardan oluşan “yapı polisleri” tarafından binaların 4-5 yılda denetlenmesi gerektiği belirtildi. Yapı polisinin gerektiğinde beton dökümüne de gidecek şekilde beton firmaları ve laboratuvarlara yönelik denetimlerde bulunabileceği vurgulandı. Bunun yanı sıra taşıyıcı sisteme ilişkin kısa sürede bakılabilecek bir kontrol mekanizmasının da oluşturulması istendi.



#Deprem
#DASK
#TBMM Depremleri Araştırma Komisyonu
#İnşaat
#Yapı denetimi
4 saat önce
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Binalara yapı polisi
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