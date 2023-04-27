Binali Yıldırım: Bu seçim artık Türkiye'nin seçimi olmaktan çıktı

"Bu seçim artık Türkiye'nin seçimi olmaktan çıktı. Herkes bu seçimle ilgileniyor. Amerika, Avrupa, Orta Doğu herkes bu seçimle ilgileniyor. Merak ettiklerinden, sevdiklerinden mi zannediyorsunuz? Bakın Biden'ın başkanlık yarışında söylediği, 'Biz Türkiye ile ilgili hedeflerimizi, düşüncelerimizi, darbeyle, dayatmayla yapamadık. Bu sefer muhaliflerle beraber çalışacağız. Tayyip Erdoğan'ı seçtirmeyin...' Terör örgütü de Millet İttifakı ortağı gibi açıklama yapıyor. Bizim karşı adaya bir sözümüz yok ama o adayın iradesi dışında bir yapılanma, bir yönlendirme mevcuttur, terör örgütleriyle sınırlı değildir, onun arkasındaki sahipleri de işin içine girmiştir. Aslında yedili, altılı filan değil, on ikiye kadar çıkıyorsunuz. Dünyanın birçok yerinden maalesef böyle bir haksız rekabet oluşmuştur ama bunların unuttuğu şey Türk milletidir. Türk milleti, Atatürk'ün çizdiği yolda bunlara hak ettiği cevabı en iyi şekilde verecektir."