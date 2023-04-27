Binali Yıldırım: Bu seçim artık Türkiye'nin seçimi olmaktan çıktı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen Lojistik ve Mobilya Sektörleri Değerlendirme Toplantısı'na katılan Yıldırım, 2011'de İzmir'den milletvekili adayı olduğunda kendisine İzmirli olmadığına dair eleştirilerin yapıldığını hatırlattı.
İzmir'de milletvekilliğinin son günlerini yaşadığını ifade eden Yıldırım, "Ben İzmirliyim arkadaşlar ve bu şehre ait olmaktan da gurur duyuyorum. Bugüne kadar İzmir'in meselelerini, İzmirlilerin konularını Ankara'dan çözmeye çalışan, Ankara'daki bağlantı noktanız olarak görev yaptım ama bundan böyle ömrümün sonuna kadar İzmir'den İzmir'in meselelerini Ankara'dan takip edecek konuma geliyorum. İzmir'in gelişmesi demek Türkiye'nin gelişmesi demek." diye konuştu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de tarihi bir liman kenti olan İzmir için lojistik sektörünün çok önemli olduğunu söyledi.
Kentin coğrafi konumunun lojistik potansiyelini ortaya koyduğunu aktaran Köşger, "Gümrük verilerine göre yapılan ihracatta İzmir'in ülke ihracatına katkısı 20 milyar doların üzerindedir. İthalat verileriyle 40 milyar doları aşan dış ticaret verileri İzmir'in yakın gelecekte Türkiye'nin en önde gelen lojistik merkezlerinden birisi olacağını ortaya koyuyor. İzmir'de lojistik üssünden bahsetmek için sadece limanları ele almak yeterli olmayacaktır. Kara üzerinde de lojistik sahaların ve merkezlerin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır." diye konuştu.