Gündem Bingölde kemikler bulunmuştu 48 gün önce kaybolan 91 yaşındaki şahsa ait çıktı
BİNGÖL

Bingöl'de kemikler bulunmuştu: 48 gün önce kaybolan 91 yaşındaki şahsa ait çıktı

Bingöl’de yaklaşık 20 gün önce bir çoban tarafından bulunan insan kemiklerinin 48 gün boyunca kayıp olan 91 yaşındaki Hasan Göçük’e ait olduğu belirlendi, bugün köydeki mezarlığa defin edildi.

Haber Merkezi İHA
Bingöl haberleri... Bingölde bulunan kemikler 48 gün önce kaybolan Hasan Göçük’e ait çıktı
Kemiklerin Hasan Göçük’e ait olmasının ardından memleketi Bingöl’e gönderilerek köyünde toprağa verildi.

Bingöl’de yaklaşık 20 gün önce bir çoban tarafından Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde insan kemikleri bulundu. Bulunan kemiklerin yanında çeşitli kıyafetleri de gören Çoban, durumu jandarmaya bildirdi.

Bulunan insan kemiklerinin ve kıyafetlerinin 48 gün boyunca kayıp olan Hasan Göçük'e (91) ait olduğu değerlendirilmesinin ardından DNA testine gönderildi. Önce Malatya’ya ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kemiklerin kayıp olan Hasan Dede’ye ait olduğu tespit edildi.

Kemiklerin Hasan Göçük’e ait olduğunun öğrenilmesinin ardından memleketi Bingöl’e gönderilerek köyünde toprağa verildi.

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Van Gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı
FOTOĞRAF 17
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İskele Mahallesi'ndeki sahil bandında insana ait iki kafatası ve kemikler gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
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Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Sahil bandına gelen Van Müze Müdürlüğü ekipleri de kemiklerden örnekler alarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü.
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Kemiklerle ilgili inceleme sürüyor.
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Van Gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı
Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü sahilinde insana ait kafatası ve kemikler bulundu.


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