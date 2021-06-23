Bingöl'de kemikler bulunmuştu: 48 gün önce kaybolan 91 yaşındaki şahsa ait çıktı

Bingöl’de yaklaşık 20 gün önce bir çoban tarafından Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde insan kemikleri bulundu. Bulunan kemiklerin yanında çeşitli kıyafetleri de gören Çoban, durumu jandarmaya bildirdi.

Bulunan insan kemiklerinin ve kıyafetlerinin 48 gün boyunca kayıp olan Hasan Göçük'e (91) ait olduğu değerlendirilmesinin ardından DNA testine gönderildi. Önce Malatya’ya ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kemiklerin kayıp olan Hasan Dede’ye ait olduğu tespit edildi.

Kemiklerin Hasan Göçük’e ait olduğunun öğrenilmesinin ardından memleketi Bingöl’e gönderilerek köyünde toprağa verildi.

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