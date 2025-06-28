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Bingöl'de dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: Beş kişi yaralandı

Bingöl'de dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: Beş kişi yaralandı

00:3328/06/2025, Cumartesi
AA
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Kazaya karışan araçlardan birini jandarma personelinin kullandığı belirtildi.
Kazaya karışan araçlardan birini jandarma personelinin kullandığı belirtildi.

Bingöl'de tırın otomobile çarpmasıyla ilk halkası başlayan zincirleme trafik kazası sonucu beş kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

T.G. idaresindeki 33 ALB 939 plakalı tır, D300 kara yolunun Simani Mahallesi mevkisinde, V.K. yönetimindeki 34 VS 0998 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki bariyerlere vurduktan sonra karşı şeride geçti ve jandarma personeli Y.S'nin kullandığı 53 ABY 424 plakalı araçla çarpıştı.

Y.S'nin aracı da kontrolden çıkarak, yol kenarında yolcu indiren M.S.T. yönetimindeki 16 BPB 495 plakalı otomobile arkadan çaptı.

Kazada, sürücüler Y.S. ve M.S.T. ile 34 VS 0998 plakalı araçta bulunan B.Ö, K.A. ve 1 yaşındaki M.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



#Bingöl
#Zincirleme Kaza
#Trafik Kazası
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