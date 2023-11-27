Bingöl’de korkutan deprem: Yerin 21 kilometre derinliğinde meydana geldi

Bingöl'de korkutan deprem
Bingöl’ün Yayladere ilçesi Zeynelli köyü kırsalında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, yerin 21 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını duyurdu.
Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Korkutan deprem Malatya ve Kahramanmaraş'ta meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 11.19'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin derinliğini 8.47 km olarak duyurdu. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Burası yakında kırılır. Çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Peki Bingöl’de deprem fayı nereden geçiyor?
Geçmişte büyük depremlerin yaşandığı ve önemli fay kuşaklarının arasında yer alan Bingöl için kritik bir uyarı da Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram'dan geldi. Akbayram, "Yedisu fay zonu adını verdiğimiz Bingöl ile Erzincan arasındaki yaklaşık 75 kilometrelik fay kuşağı var. Bu fay kuşağının tek parçalı olarak kırılması halinde 7'den büyük deprem üretileceği hesaplandı" dedi.