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Bingöl’de korkutan deprem: Yerin 21 kilometre derinliğinde meydana geldi

AFAD Bingöl’ün Yayladere ilçesine bağlı Zeynelli köyü kırsalında yerin 21 kilometre derinliğinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölgede herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.

13:07 - 27/11/2023 الإثنين
Güncelleme: 13:09 - 27/11/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl’ün Yayladere ilçesi Zeynelli köyü kırsalında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD, yerin 21 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını duyurdu.



#Bingöl
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#AFAD
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