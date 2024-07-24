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Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı: İki kişi öldü yedi kişi yaralandı

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi'nde madde bağımlısı bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra, kaçarken çevredekilere de bıçakla saldırdı. Dehşete düşüren olayda ağır yaralanan iki kişi hayatını kaybederken yedi kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

15:32 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:58 - 24/07/2024 Çarşamba
DHA
Bingöl'de dehşet anları
Bingöl'de dehşet anları

Bingöl'de madde bağımlısı şüpheli, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere saldırdı. Olayda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen madde bağımlısı şüpheli, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli, kaçarken de bıçakla çevredekilere saldırdı. Olayda 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Bu arada şüphelinin bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Valilikten açıklama geldi


Valilik olaya ilişkin açıklama yaptı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:


"Bugün saat 13.30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesinde cinnet geçirdiği düşünülen madde bağımlısı bir şahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."




#Bingöl
#Bahçelievler
#Devlet Hastanesi
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