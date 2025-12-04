Bir an önce barış kapısı aralanmalı

Rusya Ukrayna Savaşı’nın ilk gününden itibaren “adil ve kalıcı barış” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı tarafın talebi üzerine telefon görüşmesi yaptı. İki lider Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için azami gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, İstanbul sürecinin canlandırılması için taraflarla temasların sürdüğünü, Türkiye’nin bir an önce barış kapısının aralanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.