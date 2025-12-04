Yeni Şafak
Bir an önce barış kapısı aralanmalı

Nur Banu Aras
04:004/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Tayyip, Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Ukrayna-Rusya Savaşı’nın ele alındığı görüşmeden Erdoğan, Türkiye’nin bir an önce barış kapısının aralanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, İstanbul sürecinin canlandırılması için taraflarla temasların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Rusya Ukrayna Savaşı’nın ilk gününden itibaren “adil ve kalıcı barış” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı tarafın talebi üzerine telefon görüşmesi yaptı. İki lider Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için azami gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, İstanbul sürecinin canlandırılması için taraflarla temasların sürdüğünü, Türkiye’nin bir an önce barış kapısının aralanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

DİPLOMATİK YOLLAR KULLANILMALI

Kalıcı barışa ulaşmak için diplomatik yolların en etkili şekilde kullanılmasının gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin ateşkesin sağlanması sürecindeki ve sonrasındaki çalışmalara desteğinin artarak süreceğini, küresel barışı tehlikeye atacak adımlardan uzak durulmasının barış çabalarına katkı sağlayacağını da kaydetti.



