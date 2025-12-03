Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı: Tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz

20:353/12/2025, Çarşamba
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Engelliler Günü mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Hayat mücadeleleriyle hepimize ilham olan tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyor; bu önemli günün tüm dünyadaki engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum. Hayat mücadeleleriyle hepimize ilham olan tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



