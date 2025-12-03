Bakan Uraloğlu: 10 milyondan fazla engelli yolcumuz ücretsiz seyahat hakkından yararlandı

"Son 10 yılda YHT ve ana hat trenlerinde 10 milyondan fazla engelli yolcumuz ücretsiz seyahat hakkından yararlandı. Karayolu ulaşımında da 2024’te 1,8 milyon, 2025 yılı ilk 11 ayında ise 1 milyon 671 bin engelli vatandaşımız şehirlerarası otobüslerde yüzde 40’a varan indirimlerden faydalandı. Herkes İçin Hareketlilik mobil uygulaması ile engelli bireylerin ulaşım süreçlerini kolaylaştıracak dijital çözümler de geliştiriyoruz. ‘Herkes için Engelsiz Ulaşım’ temalı 12 Ar-Ge projesine 100 milyon lira destek sağladık. Bu projeler, yapay zeka ve görüntü işleme tabanlı trafik sinyalizasyon sistemlerinden gerçek zamanlı rehberlik sistemlerine kadar yenilikçi çözümler sunuyor. Denizcilik sektöründe de ‘Engelsiz Denizler Projesi’ ile yolcu gemilerinde rampalı girişler, asansörler ve engelli tuvaletleri zorunlu hale getirdik. Haberleşme sektöründe, e-Devlet Kapısı’nda işaret diliyle destek sunan Engelsiz Çağrı Merkezi’ni hayata geçirdik. PTT eliyle 2024 yılında 467 bin, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla da 315 bin engelli vatandaşımız aylıklarını evlerinde teslim aldı. Ayrıca ülkemizdeki tüm internet servis sağlayıcıları tarafından yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan engelli vatandaşlarımıza internet hizmetlerinde yüzde 25 indirim sunuyoruz. Türkiye Kart ile engelli ve gazi vatandaşlarımıza ulaşımda da yeni imtiyazlar sağlıyoruz."