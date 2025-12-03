Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Uraloğlu: 10 milyondan fazla engelli yolcumuz ücretsiz seyahat hakkından yararlandı

Bakan Uraloğlu: 10 milyondan fazla engelli yolcumuz ücretsiz seyahat hakkından yararlandı

16:563/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Bakan Uraloğlu Dünya Engelliler Günü vesilesiyle organize edilen Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi Programı'nın tanıtımına katıldı.
Bakan Uraloğlu Dünya Engelliler Günü vesilesiyle organize edilen Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi Programı'nın tanıtımına katıldı.

Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi Programı lansmanı, Ankara’da bulunan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda gerçekleşti. Lansmana Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık ile Türkiye Sakatlar Federasyonu yetkilileri, personel ve engelli bireyler katıldı. Bakan Uraloğlu, "Son 10 yılda YHT ve ana hat trenlerinde 10 milyondan fazla engelli yolcumuz ücretsiz seyahat hakkından yararlandı" dedi.

Konuşmasında ‘Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi’nin meyvelerinin toplandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2023’ten bu yana gişe, kabin ve Turuncu Masa’da görev yapan toplam 256 personelimiz bu eğitimi almıştı. Şimdi de 83 arkadaşımız daha bu eğitimi tamamlayarak aramıza katıldı. Toplamda 339 arkadaşımız artık yalnızca görevini yapmıyor; engelli bir vatandaşımızın gözüne bakarak ‘Size nasıl yardımcı olabilirim?’ diyebiliyor, işaret dilinde ‘Hoş geldiniz’ diyebiliyor. Bir tekerlekli sandalye kullanıcısına en güvenli ve saygın şekilde refakat edebiliyor. İşte bu, farkındalığın somut halidir" ifadelerini kullandı.

"Turuncu Masa hizmetimizi havalimanlarımızda da başlattık"

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile herkes için erişilebilir bir ulaşım sisteminin yol haritasının oluşturulduğunu belirten Uraloğlu,
"Bu plan, 6 stratejik amaç, 14 hedef ve 33 eylemle toplumda farkındalığı artırmaktan altyapı iyileştirmelerine, teknoloji tabanlı çözümlerden ulaşım türleri arasındaki entegrasyona kadar kapsamlı bir vizyon sunuyor. 2019 yılından bu yana Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası uygulamamız da engelli vatandaşlarımızın YHT garlarında güvenli ve destekli yolculuk yapmalarını sağlıyor. Yerli ve Milli Elektrikli Tren setlerimizi ise baştan sona erişilebilir tasarladık, 26 YHT garımızda Turuncu Masa hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar da 82 binin üzerinde yolcumuza destek olduk. TCDD Genel Müdürlüğümüz de 2017 yılından beri yürüttüğü ‘Engelsiz Demiryolu’ yaklaşımıyla gar, istasyon ve peronlarda kapsamlı bir erişilebilirlik dönüşümü gerçekleştirdi. 2025 itibarıyla 113 gar ve istasyonda erişilebilirlik projesi hazırlandı, 92’sinde uygulamalar tamamlandı ve 9 binaya Erişilebilirlik Belgesi alındı. Havalimanlarımızda da erişilebilirlik standartlarını yaygınlaştırdık. Turuncu Masa hizmetimizi havalimanlarımızda da başlattık. 38 havalimanımız ‘Engelsiz Havalimanı Kuruluşu’ unvanına, 41 havalimanımız ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Erişilebilirlik Belgesi’ne sahiptir"
diye konuştu.

"10 milyondan fazla engelli yolcumuz ücretsiz seyahat hakkından yararlandı"

Bakan Uraloğlu, son yıllarda verilen hizmetlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Son 10 yılda YHT ve ana hat trenlerinde 10 milyondan fazla engelli yolcumuz ücretsiz seyahat hakkından yararlandı. Karayolu ulaşımında da 2024’te 1,8 milyon, 2025 yılı ilk 11 ayında ise 1 milyon 671 bin engelli vatandaşımız şehirlerarası otobüslerde yüzde 40’a varan indirimlerden faydalandı. Herkes İçin Hareketlilik mobil uygulaması ile engelli bireylerin ulaşım süreçlerini kolaylaştıracak dijital çözümler de geliştiriyoruz. ‘Herkes için Engelsiz Ulaşım’ temalı 12 Ar-Ge projesine 100 milyon lira destek sağladık. Bu projeler, yapay zeka ve görüntü işleme tabanlı trafik sinyalizasyon sistemlerinden gerçek zamanlı rehberlik sistemlerine kadar yenilikçi çözümler sunuyor. Denizcilik sektöründe de ‘Engelsiz Denizler Projesi’ ile yolcu gemilerinde rampalı girişler, asansörler ve engelli tuvaletleri zorunlu hale getirdik. Haberleşme sektöründe, e-Devlet Kapısı’nda işaret diliyle destek sunan Engelsiz Çağrı Merkezi’ni hayata geçirdik. PTT eliyle 2024 yılında 467 bin, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla da 315 bin engelli vatandaşımız aylıklarını evlerinde teslim aldı. Ayrıca ülkemizdeki tüm internet servis sağlayıcıları tarafından yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan engelli vatandaşlarımıza internet hizmetlerinde yüzde 25 indirim sunuyoruz. Türkiye Kart ile engelli ve gazi vatandaşlarımıza ulaşımda da yeni imtiyazlar sağlıyoruz."

Bakan Uraloğlu, yarın TCDD’nin 169’uncu kuruluş yıl dönümüne ithafen 169 engelli vatandaşın YHT ile Konya’ya uğurlanacağını ve bu tür projelerin artarak devam edeceğini dile getirdi. Bakan Uraloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten duygularıyla kutladığını ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.




#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#Engelliler Haftası
#YHT
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 4 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?