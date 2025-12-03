Bakan Uraloğlu: 10 milyondan fazla engelli yolcumuz ücretsiz seyahat hakkından yararlandı

Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi Programı lansmanı, Ankara’da bulunan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda gerçekleşti. Lansmana Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık ile Türkiye Sakatlar Federasyonu yetkilileri, personel ve engelli bireyler katıldı. Bakan Uraloğlu, "Son 10 yılda YHT ve ana hat trenlerinde 10 milyondan fazla engelli yolcumuz ücretsiz seyahat hakkından yararlandı" dedi.
Konuşmasında ‘Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi’nin meyvelerinin toplandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2023’ten bu yana gişe, kabin ve Turuncu Masa’da görev yapan toplam 256 personelimiz bu eğitimi almıştı. Şimdi de 83 arkadaşımız daha bu eğitimi tamamlayarak aramıza katıldı. Toplamda 339 arkadaşımız artık yalnızca görevini yapmıyor; engelli bir vatandaşımızın gözüne bakarak ‘Size nasıl yardımcı olabilirim?’ diyebiliyor, işaret dilinde ‘Hoş geldiniz’ diyebiliyor. Bir tekerlekli sandalye kullanıcısına en güvenli ve saygın şekilde refakat edebiliyor. İşte bu, farkındalığın somut halidir" ifadelerini kullandı.
"Turuncu Masa hizmetimizi havalimanlarımızda da başlattık"
"10 milyondan fazla engelli yolcumuz ücretsiz seyahat hakkından yararlandı"
Bakan Uraloğlu, son yıllarda verilen hizmetlerle ilgili şu bilgileri verdi:
Bakan Uraloğlu, yarın TCDD’nin 169’uncu kuruluş yıl dönümüne ithafen 169 engelli vatandaşın YHT ile Konya’ya uğurlanacağını ve bu tür projelerin artarak devam edeceğini dile getirdi. Bakan Uraloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten duygularıyla kutladığını ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.