Bir dakikada 45 cep telefonu çaldı: Otelde uyurken yakalandı

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Türkiye ve Yunanistan arasında Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması için anlaşma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Yunanistan’la aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık. Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede görüş birliğine vardık. Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır" dedi. Varılan anlaşmaya göre, test sonucu negatif olan ve aşı yaptıran iki ülke vatandaşları seyahat edebilecek.