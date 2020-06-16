Bir gece ansızın: Mehmetçik dağlarda temizliğe çıktı, teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki PKK terör örgütü yapılanmasına yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başlattı. Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk bölgelerindeki terör yuvalarına jetler bomba yağdırdı.

KARTAL GÜCÜYLE BASKIN

Irak kuzeyinde 27 Mayıs 2019’da başlatılan ve bugüne kadar yürütülen başarılı operasyonlarla teröristlerin Türkiye’ye sızmalarını tamamen bitiren, kamplar arasındaki geçişleri kesen, teröristlerin yeni kamplar kurmalarını engelleyen Pençe Harekatında önceki gece “Kartal” gücüyle baskın yapıldı. Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudut ve halkın güvenliğini tehdit eden terör örgütüne yönelik düzenlenen Pençe-Kartal Harekatıyla PKK’nın yuvalarına ani ve beklenmeyen darbe indirildi.

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20’DEN FAZLA UÇAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Pençe-Kartal Operasyonu”nun başladığını, “Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor” açıklamasıyla duyurdu. Ülke genelindeki muharip üs komutanlıklarından gece yarısı kalkan 20’yi aşkın savaş uçağı, havadan yakıt ikmal yaparak sabah saatlerine kadar terörist hedeflere bomba yağdırdı. Harekata, jet uçakları ve tanker uçaklarının yanı sıra İHA ile havadan ihbar kontrol (HİK) uçakları da katıldı.

Yerli ve milli mühimmatın kullanıldığı harekatta etkili şekilde vurulan 81 hedef, MİT’in yerel saha unsurları, operasyon ve istihbarat uzmanları üzerinden elde edilen bilgilerle özenle seçildi.

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HEDEFLERE NOKTA ATIŞI

Hangi hedeflerin hangi hava vasıtalarıyla imha edileceği hesaplandı. PKK’nın sözde lider kadrosunun sığındığı alanlar, lojistik sistemleri, yer altı teşkilatları, barınak, sığınak, mühimmat depoları, mağaralardan oluşan hedefler İHA’larla işaretlendi ve F-16’ların güdümlü bombalarıyla tam isabet vuruldu. Uçakların hedefleri vurmasının hemen ardından mağaralarda ikincil patlamalar sabah saatlerine kadar sürerken, örgüte ait mühimmat ve akaryakıt depoları imha edildi. Söz konusu ikincil patlamaların hedeflerdeki mühimmat ve akaryakıtın isabet almasından dolayı yaşandığı belirlendi. Özellikle gece harekatı tercih edilerek teröristler gafil avlandı. Geceyi gündüze çeviren milli gece görüş sistemleri, harekatın hassasiyet oranını arttırdı.

FOTOĞRAF 6 O an: PKK'nın kabus gecesinin yöneltiği karargahtan sıcak kareler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

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SİVİLE MAKSİMUM HASSASİYET

Harekatın planlaması sırasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilirken aynı özen harekatın icrasında da sergilendi. Sadece terör örgütüne ait barınak, sığınak ve mağaralar hedef alındı ve savaş uçaklarının bombardımanı da güdümlü mühimmatlarla en yüksek hassasiyetle icra edildi. Sivil hassasiyeti, İHA’ların anlık istihbaratının katkısıyla en yüksek seviyeye çıkarıldı. Vurulan bazı kritik hedeflerdeki ağır zayiat sonrasında teröristlerin, sivil halkı canlı kalkan olarak kullanmak için köylerden toplamaya başladığı tespit edilmesi üzerine sivil halka zarar vermemek için bazı hedeflere yapılacak atışların iptal edildiği, uçakların emniyetle üslerine döndüğü öğrenildi.

En kapsamlı operasyon

Harekatta Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk’ta belirlenen hedefler bir bir imha edildi. Bu haliyle Pençe-Kartal harekatı, Kandil’den başlayarak Suriye sınırında bulunan Sincar’a, teröristlerin sığındığı Mahmur’un hemen yakınındaki Karacak’taki terörist sistemlerine kadar geniş ve derin bir alanda icra edildi. Harekatın birinci safhasında, Türkiye’ye 30-40 kilometre yakın mesafedeki Pençe Harekat bölgeleri olan Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk’taki hedefler yok edildi, ikinci safhada, Irak kuzeyinde 150 kilometre derinliğe inilerek terör örgütlerinin gizlendiği, sistemlerini taşıdığı uzakta bulunan Kandil Dağı, Karacak ve Sincar bölgesindeki kamplar hedef alındı. Karacak ve Sincar’a son olarak Mayıs 2018’de etkili bir hava harekatı düzenlenmişti.

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Hedef elebaşları

Son dönemde MİT’in bölgedeki başarılı istihbarat faaliyetleri karşısında terör örgütünün sözde lider kadrosuna yönelik operasyonların arttığı bir dönemde gerçekleştirilen Pençe-Kartal Harekatı, bundan sonra hedefin Irak kuzeyindeki lider kadro olduğu kararlılığını pekiştirdi. Bu yönüyle harekatın amacı da PKK’nın sözde lider kadrosuna darbe indirmekti. PKK terör örgütünün Irak kuzeyindeki yapılanmalarına ve lider kadroya baskın tarzında planlanan harekatlar devam edecek. Bundan sonra örgüt Irak kuzeyinde rahat hareket edemeyeceği gibi burası güvenli liman olmaktan da çıktı. Irak kuzeyinde ve Türkiye’den eleman bulamayan terörist örgüt, Suriye kuzeyinden beslenirken, bundan sonraki harekatların hedeflerinden biri de bu kaynağın kurutulması olacak.

Arap aşiretler destekledi

Irak’ın Kerkük, Salahaddin ve Diyala vilayetlerindeki aşiretleri temsil eden Arap Aşiretler Sözcüsü Şeyh Mizahım el-Huveyt, TSK’nın Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik operasyonlarını desteklediklerini açıkladı. Sincar Dağı’nda yeraltında gizli 8 örgüt hapishanesi bulunduğunu belirten Huveyt, aralarında kadınların da bulunduğu 80 Arabın buralarda suçsuz yere tutulduğunu belirterek, “Bu operasyon, aynı zamanda söz konusu hapishanelerdeki kadınlara yönelik işkence ve tecavüzlere karşı da bir yanıt niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı. PKK’nın Sincar, Mahmur ve civarındaki bölgelerde insanlık suçu işlediğini vurgulayan Huveyt, Irak merkezi hükümeti ve Bağdat Meclisi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Erbil Meclisine, PKK’nın ülkenin kuzeyinden çekilmesi için bir karar almaları çağrısında bulundu.