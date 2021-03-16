Gündem Bir ilimizi istila eden kargalar görenleri tedirgin ediyordu Uzmanından rahatlatan açıklama
ARDAHAN

Bir ilimizi istila eden kargalar görenleri tedirgin ediyordu: Uzmanından rahatlatan açıklama

Uzman Biyolog ve Çevre Mühendisi Kemal Kayatürk, Ardahan'da yaşanan karga istilasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kayatürk, kargaların tarım arazilerine zararının olmadığını belirterek, "Özellikle beslenme biçimi nedeni ile kargalar insanlara son derece yarar sağlayan canlılardır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kargalar, gün doğana kadar kentin üzerinde gürültülü bir şekilde kanat çırptı.
Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kargalar, gün doğana kadar kentin üzerinde gürültülü bir şekilde kanat çırptı.

Ardahan, son günlerde kargaların istilasına uğruyor. Belirli aralıklarla bir anda ortaya çıkan ve gökyüzünü kaplayan ve çıkardıkları seslerle korku filmlerini andıran karga istilası kentin en çok konuşulan konusu.

Özellikle yağışlı ve rüzgarlı havalarda gökyüzünü kaplayan binlerce kargayla ilgili bilgi veren uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, kargaların tarım arazilerine bir zararının olmadığını söyledi.

Kayatürk, ”Kargalarda diğer canlılar gibi besin zincirinin bir halkasıdır. Özellikle beslenme biçimi nedeni ile insanlara son derece yarar sağlayan canlılardır. Kargalar hem otçul hem de etçil beslenebilirler.


Bu nedenle tarım alanındaki kargaların birinci tercihi arazide ekili olan kültür bitkisi değil, orada var olan böcekler ve diğer canlılardır.


Ardahan gibi böcek ilacının sıfıra yakın olduğu yerlerde tarım alanındaki böcek ve diğer küçük canlılar oldukça fazladır.


Bu durum kargalar için çok cazip bir durumdur. Arazide yiyebileceği böcek ve diğer hayvanları bulamayan kargalar arazideki tarım ürünlerine yönelirler.


Tarımsal ürünlere zarar veren hızlı üreyen böcekleri, böcek yumurta ve tırtıllarını yiyerek üremelerini önler ve tarımsal verimin artmasını sağlamada büyük katkıda bulunurlar“ diye konuştu.

Kabus gibi çöktü: Yeniden ortaya çıktı vatandaşlar tedirgin oldu
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Ardahan, şubat ayının ilk haftası karga istilasına uğradı.
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Özellikle sabahın erken ya da akşam saatlerinde şehir merkezinde yüzlerce karganın kentin üzerinde uçması, bazı vatandaşları tedirgin etti.
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3- 4 gün devam eden karga istilası sona erince vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
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Yaklaşık bir aydır sessizliğe bürünen Ardahan'da karga istilası dün yeniden başladı.
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Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan kargalar, şehrin üstüne kara bulut gibi çöktü.
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Toplu halde gökyüzünde uzun süre uçan kargalardan bir kısmı çatılara konarken, bir kısmı da elektrik tellerine ve ağaçlara kondu.
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Çatılar ve ağaçlar kargalardan görünmez oldu.
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Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kargalar, gün doğana kadar kentin üzerinde gürültülü bir şekilde uçtu.
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'KARDA YUVALARI ISLANDI' <br> <br> Gece saatlerindeki karga popülasyonundaki büyük artışı kar yağışına bağlayan uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, gece ani ve sulu başlayan kar yağışı nedeniyle açık alanlarda yuva yaptıklarından dolayı hayvanların yuvaları kar ile doldu.
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Karda yuvalarının zemini ıslandı.
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Dolayısıyla kargalar toplu olarak yuvalarını terk edip, toplandı.
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Daha sonra düşen vücut ısılarını korumak için ve ısınmak için bir araya gelerek geceyi bu şekilde geçirdiler.
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. Olay aslında yağan kar nedeniyle ıslanan yuvalarına adaptasyondan başka bir şey değil” dedi.
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Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı
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Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı
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Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı
Kabus gibi çöktü: Yeniden ortaya çıktı vatandaşlar tedirgin oldu
Ardahan'ı geçen günlerde istila eden kargalar, bu kez gece ortaya çıktı. Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kargalar, gün doğana kadar kentin üzerinde gürültülü bir şekilde kanat çırptı.

Korku filmi gerçek oldu: Ardahan karga istilasına uğradı
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Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' isimli gerilim filmi, Ardahan'da gerçek oldu.
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Filmin çekiminin yapıldığı Pasifik kıyısındaki Bodega kasabası gibi Ardahan da kargaların istilasına uğradı.
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Toplu halde gökyüzünde uzun süre uçan kargalardan bir kısmı, havanın kararması ile binaların çatısında tünerken, bir kısmı da çevredeki ağaçlara konuyor.
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Ağaçların ve binaların tepesi ise kuşlardan görülmez hale geliyor.
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Güneşin battığı anlarda ortaya çıkan binlerce karganın birlikte uçtuğu anlar, ilginç görüntüler oluşturuyor.
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Kentte yaşayanlar, karga istilasından endişe duyduklarını, çıkardıkları sesten de rahatsız olduklarını dile getirdi.
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Karga popülasyonunda büyük artış yaşandığını belirten uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, Son zamanlarda merak edilen en önemli konulardan biri, kargaların popülasyonundaki büyük artış. Ekosistemdeki zorlaşan biyotik ve abiyotik faktörler, bu şartlara uyan canlıların tür sayısının artmasına sebep olur. Kargalarda gerek beslenme gerek tüy yapısı gerek renk yapısı gerekse yuvalanma ve yaşam tarzı olarak Ardahan iklimine son derece uyum sağlamaktadır. Dolayısıyla son birkaç yıldır doğada meydana gelen dengesizlikler kargalara ciddi bir avantaj sağlamıştır. Bu avantaj neticesinde kargalar daha fazla beslenmiş ve daha fazla üremiştir. Zaten atalarımız, bir manide 'Ardahan senin işin, belli olmaz yazın kışın; kargadır kuşun, hurmadır yemişin' diyerek kargaların Ardahan'daki hakimiyetini belirtmişlerdir diye konuştu.
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Korku filmi gerçek oldu: Ardahan karga istilasına uğradı
Ardahan'da, son günlerde özellikle sabahın erken ya da akşam saatlerinde şehir merkezinde yaşanan karga istilası, ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' adlı filmini anımsattı. Şehrin üstüne kara bulut gibi çöken kargaların gürültülü uçmaları, halkı endişelendirirken, popülasyonundaki artışa dikkat çeken uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Zaten atalarımız, manide 'Ardahan senin işin, belli olmaz yazın kışın; kargadır kuşun, hurmadır yemişin' diyerek kargaların Ardahan'daki hakimiyetini belirtmişler" dedi.


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