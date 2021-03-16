Bir ilimizi istila eden kargalar görenleri tedirgin ediyordu: Uzmanından rahatlatan açıklama

Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kargalar, gün doğana kadar kentin üzerinde gürültülü bir şekilde kanat çırptı.

Ardahan, son günlerde kargaların istilasına uğruyor. Belirli aralıklarla bir anda ortaya çıkan ve gökyüzünü kaplayan ve çıkardıkları seslerle korku filmlerini andıran karga istilası kentin en çok konuşulan konusu.

Özellikle yağışlı ve rüzgarlı havalarda gökyüzünü kaplayan binlerce kargayla ilgili bilgi veren uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, kargaların tarım arazilerine bir zararının olmadığını söyledi.

Kayatürk, ”Kargalarda diğer canlılar gibi besin zincirinin bir halkasıdır. Özellikle beslenme biçimi nedeni ile insanlara son derece yarar sağlayan canlılardır. Kargalar hem otçul hem de etçil beslenebilirler.

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Bu nedenle tarım alanındaki kargaların birinci tercihi arazide ekili olan kültür bitkisi değil, orada var olan böcekler ve diğer canlılardır.

Ardahan gibi böcek ilacının sıfıra yakın olduğu yerlerde tarım alanındaki böcek ve diğer küçük canlılar oldukça fazladır.

Bu durum kargalar için çok cazip bir durumdur. Arazide yiyebileceği böcek ve diğer hayvanları bulamayan kargalar arazideki tarım ürünlerine yönelirler.

Tarımsal ürünlere zarar veren hızlı üreyen böcekleri, böcek yumurta ve tırtıllarını yiyerek üremelerini önler ve tarımsal verimin artmasını sağlamada büyük katkıda bulunurlar“ diye konuştu.

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FOTOĞRAF 16 Ardahan, şubat ayının ilk haftası karga istilasına uğradı. Özellikle sabahın erken ya da akşam saatlerinde şehir merkezinde yüzlerce karganın kentin üzerinde uçması, bazı vatandaşları tedirgin etti. 3- 4 gün devam eden karga istilası sona erince vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yaklaşık bir aydır sessizliğe bürünen Ardahan'da karga istilası dün yeniden başladı. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan kargalar, şehrin üstüne kara bulut gibi çöktü. Toplu halde gökyüzünde uzun süre uçan kargalardan bir kısmı çatılara konarken, bir kısmı da elektrik tellerine ve ağaçlara kondu. Çatılar ve ağaçlar kargalardan görünmez oldu. Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kargalar, gün doğana kadar kentin üzerinde gürültülü bir şekilde uçtu. 'KARDA YUVALARI ISLANDI' <br> <br> Gece saatlerindeki karga popülasyonundaki büyük artışı kar yağışına bağlayan uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, gece ani ve sulu başlayan kar yağışı nedeniyle açık alanlarda yuva yaptıklarından dolayı hayvanların yuvaları kar ile doldu. Karda yuvalarının zemini ıslandı. Dolayısıyla kargalar toplu olarak yuvalarını terk edip, toplandı. Daha sonra düşen vücut ısılarını korumak için ve ısınmak için bir araya gelerek geceyi bu şekilde geçirdiler. . Olay aslında yağan kar nedeniyle ıslanan yuvalarına adaptasyondan başka bir şey değil” dedi. Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı Kabus gibi çöktü: Yeniden ortaya çıktı vatandaşlar tedirgin oldu Ardahan'ı geçen günlerde istila eden kargalar, bu kez gece ortaya çıktı. Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kargalar, gün doğana kadar kentin üzerinde gürültülü bir şekilde kanat çırptı.

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