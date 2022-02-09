Bir mahalleden çok daha fazlası

İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerine 38 tır insani yardım oluşturan platform Bursa'da yılda 2 bin 500 aileye gıda kolisi yardımında bulunuyor.

Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş sonrası birkaç gönüllünün çabası ile başlayan yardım seferberliği daha sonraları yeni gönüllülerin katılımıyla Emir Sultan İnsani Yardım Gönüllüleri Platformu’na dönüştü.

PLATİN MADALYA ÖDÜLLÜ

Ekip bugüne kadar birçok yardım kampanyası düzenledi. Suriye’ye yardımlar konusunda Türk Kızılay’ın 'Platin Madalya Ödülüne' de sahip olan platformun yardım eli bu ülke dışında birçok coğrafyaya uzandı.

Bangladeş’te yaşama tutunmaya çalışan Arakanlı mültecilere 29 olmak üzere Nijerya ve Suriye’de su kuyuları açan platform, ayrıca Suriye'de 32 briket ev yaptı. İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerine 38 tır insani yardım oluşturan platform Bursa'da yılda 2 bin 500 aileye gıda kolisi yardımında bulunuyor.

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ÇOCUKLAR GÜLDÜ

Platformun son yardım çalışması ise Suriye’de İdlib'e oldu. Acil Kış Yardımı-2022 Projesi kapsamında ocak ayında 75 ton kömür 650 aileye dağıtıldı. Ayrıca kamplarda barınan 600 aileye iki ay yetecek 430 çuval un ile 170 gıda kolisi dağıtıldı.

Briket evlerde kalan yaklaşık 500 ailenin çocukları kıyafet yardımı ile sevindirildi. 100 aileye de nakdi yardımın dışında 5 bin kutu ilaç ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.