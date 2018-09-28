Gündem Biri 66 yaşında 2 kadın uyuşturucuyla yakalandı
ANTALYA

Antalya haberleri: Biri 66 yaşında 2 kadın uyuşturucuyla yakalandı

Biri 66 yaşında 2 kadın uyuşturucuyla yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 978 gram esrar ele geçirildi, 66 yaşındaki Nesrin T.'nin ve 31 yaşındaki Kübra A. gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Gözaltına alınan kadınlar adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan kadınlar adliyeye sevk edildi.

Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında Kübra A. (31) ve Nesrin T.'nin (66) uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, uyuşturucunun Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir işyerinde saklandığını tespit etti.

  • Yapılan teknik ve fizik takip sonrası sabah saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kanepe içine gizlenen bez çuval içerisinde 978 gram esrar ele geçirdi. Kübra A. ve Nesrin T. gözaltına alındı.

Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Drone ile tespit edildi
GÜNDEM
Drone ile tespit edildi

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