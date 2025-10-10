Yeni Şafak
Birinci sınıfa başlama yaşı yükselebilir

Birinci sınıfa başlama yaşı yükselebilir

Merve Safa Akıntürk
04:00 10/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşını yeniden düzenlemeyi planlıyor. Mevcut sistemde 66 aylık çocuklar velilerin isteğiyle okula başlarken, 72 aylık olanlar için kayıt zorunlu. Bazı veliler ise çocuklarının eğitimini 84 aya kadar erteleyebiliyor. Bu durum, aynı sınıfta yaş farkının 1,5 yıla kadar çıkmasına neden oluyor ve eğitimciler, bu geniş yaş farkının akran zorbalığını artırdığı, sınıf içi dengeyi zorlaştırdığı konusunda uyarıyor. Bakanlık, yaş aralığını daraltarak çocukların gelişim düzeyine uygun bir başlangıç yapılmasını sağlayacak formüller üzerinde çalışıyor. Araştırmalar da bu ihtiyacı doğruluyor. Maltepe Üniversitesi’ndeki bir çalışmada, 60 aylıkken okula başlayan çocukların, 72 aylık ve üzeri akranlarına göre daha az zorbalık eğilimi gösterdiği, yaşça büyük öğrencilerin ise daha fazla zorba davranış sergilediği tespit edildi. PISA verilerine göre Türkiye’de öğrencilerin yaklaşık yüzde 27’si zorbalığa maruz kalıyor ve yüzde 45’i şiddeti arkadaşlarından gördüğünü belirtiyor.


#okul
#birinci sınıf
#yaş
