Birkaç gemi bizi korkutamaz

ABD ile İran arasındaki gerilim her geçen gün daha da artıyor. ABD’nin İran’a yönelik saldırı düzenleyeceğine ihtimaller her geçen gün artarken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Sözcü Bekayi, Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirme yaptı. ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini Ortadoğu’ya göndermesi ve Körfez ülkeleriyle ortak askeri tatbikat başlatmasına değinen Bekayi, İran’ın kendisine yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceğini belirtti.

HİBRİT SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Uzun süredir bir hibrit savaşla karşı karşıya olduklarına dikkat çeken İsmail Bekayi, “12 günlük savaşın ardından her gün yeni iddialar ve tehditlerle karşılaşıyoruz. Bölge ülkeleri her türlü istikrarsızlığın bulaşıcı ve belirli hedefleri olduğunu çok iyi biliyor. Uluslararası hukuka inanan her ülke, ABD’nin çarpıtmalarına karşı net bir tutum almalıdır. İran kendi kabiliyetlerine güveniyor ve haziran ayında yaşanan tecrübeyi hafızasında taşımaktadır. İran, her zamankinden daha güçlüdür ve her türlü saldırıya karşılık verecektir" dedi.

TEK BİR SANİYE HARCAMIYORUZ

ABD’nin bölgeye savaş gemilerini göndermesini "güç gösterisi" olarak nitelendiren Bekayi, "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran’ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler. Bu yüzden bölge ülkeleri yanlış hesaplamaların önüne geçmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

SALDIRIYI ERTELEYİN İDDİASI YALAN

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ABD’ye saldırıyı ertelemesi yönünde mesajı gönderdiği iddialarına yalanlama getiren Bekayi, "ABD’nin kendisi bile İsrail kaynaklı bilgilerin şüpheyle değerlendirilmesi gerektiğini kabul ederken, bizim medyamız bu iddiaları neden yayıyor? Bu iddiaların hiçbir doğruluğu yoktur. Bu, İsrail rejiminin yalan zincirinin devamıdır. Bu rejim diplomasinin her türlüsüne düşmandır ve sahte bilgilerin ana üreticisidir" değerlendirmesini yaptı.

ÇİN VE RUSYA VURGUSU

Çin ve Rusya ile savunma alanında iş birliğinin devam ettiğini belirten Bekayi, her iki ülke ile temasın güçlü bir şekilde devam ettiğini kaydederek "Hem Çin’le hem Rusya’yla savunma anlaşmalarımız var. Bu iş birlikleri ve temaslar güçlü biçimde sürecektir. Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler’in iki önemli üyesidir ve sorumluluklarının farkındadır. Son gelişmelerle ilgili olarak da her iki ülkeyle temas halindeyiz" dedi.

İsrail saldırı hazırlığında

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna açıklama yapan İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, ABD'nin İran'a saldırma olasılığı çerçevesinde İsrail ordusunun yaptığı hazırlıklara değindi. Rafi Milo, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısının Tahran yönetiminin misillemesine yol açabileceği ihtimaline karşı İsrail ordusunun tüm cephelerde hazırlık yaptığını açıkladı. Tümgeneral Rafi Milo, Amerikalıların hem Basra Körfezi'ne hem de Orta Doğu geneline yaptığı askeri yığınağını gördüklerini ifade etti. "Bu durumun nereye gideceğini bilmiyoruz" diyen Milo, Washington'ın Tahran'a saldırmayı seçmesi halinde bunun İsrail'i de etkileyebileceğini ve İran'ın vereceği yanıtın kendileri üzerinden olma ihtimalinin bulunduğunu vurguladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin muhtemel İran saldırısına atıfla, İsrail ordusunun hafta boyunca tüm alanlarda yaşanabileceklere karşı hazırlık seviyesini yükseltmeye yoğunlaştığını duyurmuştu.







