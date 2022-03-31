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Gündem Bisikletiyle köpeklerden kaçan çocuk cipin altında kaldı
AYDIN

Bisikletiyle köpeklerden kaçan çocuk cipin altında kaldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bisikletiyle kendisine saldıran köpeklerden kaçan 16 yaşındaki Bahtiyar Ayakdaş, cipin altında kaldı. Vücudunda sıyrıklar oluşan ve ayağı kırılan Ayakdaş, "Bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istiyorum" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bisikletiyle köpeklerden kaçan çocuk cipin altında kaldı
​Bisikletiyle köpeklerden kaçan çocuk cipin altında kaldı

Yaylalı Mahallesi'nde yaşayan Bahtiyar Ayakdaş, önceki gün öğrenim gördüğü Şehitler Ortaokulu'na gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Ayakdaş, Kemalpaşa Caddesi'ne geldiğinde iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Paniğe kapılan Ayakdaş, bölgeden uzaklaşmaya çalışırken yağmur nedeniyle ıslanan yolda bisikletinin kayması sonucu A.Z.'nin kullandığı 06 CUC 462 plakalı cipin altında kaldı.

Ayakdaş, çevredekilerin ihbarıyla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bahtiyar Ayakdaş’ın sağ ayağındaki iki kemiğin kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluştuğu belirlendi.

"ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUM"

Kaçmaya çalışırken cipi fark etmediğini dile getiren Bahtiyar Ayakdaş, o anları anlattı. Ayaktaş, "Caddede ilerlerken köpeklerin saldırısına uğradım. Arkamdan kovalamaya başladı. Gece yağmur yağdığı için yerler de ıslaktı. O sırada arkamdan gelen aracı fark etmedim ve altına girdim. Arka tekeri de ayağımın üzerinden geçti. Sağ ayağımın iki kemiği kırıldığı için ameliyat oldum. Şu anda gayet iyi durumdayım. Karacasu ilçesinde bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ALLAH'A ŞÜKÜR CANINDAN OLMADI'

Ayakdaş’ın babası Şükrü Ayakdaş ise sürücü A.Z. hakkında şikayetçi olmadıklarını belirterek, "Köpekler kovalamaya başlayınca oğlum da kaçmaya çalışıyor. Bir gün önce yağmur yağdığı için yerler ıslak olunca bisikletle kayıp arkasından geldiğini fark etmediği cipin altına girmiş. Kazada aracın arka tekeri oğlumun sağ ayağının üzerinden geçiyor. Daha önce de bu bölgede sokak köpekleri başka bir kişiye saldırdı. Yetkililere durumu bildirmiştik, yeniden böyle bir olay yaşandı. Çözüm bulunmasını istiyoruz. Şu anda oğlum tedavi görüyor, tamamen iyileşmesi uzun sürecek. Sağ ayağında iki kemik kırık. Allah'a şükür canından olmadı. Biz ona şükrediyoruz. Daha da kötüsü olabilirdi" diye konuştu.

Kampüste köpek saldırısına uğradı: Yaşadığım korkuyu unutamıyorum
GÜNDEM
Kampüste köpek saldırısına uğradı: Yaşadığım korkuyu unutamıyorum

Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti
FOTOĞRAF 7
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Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'ndeki özel bir kolejin önünde sabah saatlerinde yaşandı.
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İddiaya göre Prof. Dr. Oğuz Cebesoy'un kliniğinin bahçesinde beslenen rottweiler cinsi köpek, kliniğin bahçesinden kaçtı. Bahçeden kaçtıktan sonra başıboş şekilde sokakta gezinen köpek, çocuklarına simit alıp dönen 2 çocuk annesi Tuğba Sağlık ile yanındaki öğretmeni kovalamaya başladı.
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Köpekten kurtulmak için okula doğru koşan Sağlık, okulun önüne geldiği esnada yere düştü. Köpeğin saldırısına uğrayan Sağlık, yere düşerek köpekle boğuşmaya başladı. Köpek talihsiz kadını kolundan ve bacağından ısırırken Sağlık, çevredeki vatandaşların yardımıyla köpekten kurtuldu. 2 çocuk annesi saldırının ardından özel bir hastanede tedavi altına alındı.
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Dehşet anları görüntülendi<br><br>Sokakta başıboş gezen köpeğin dehşet saçtığı anlarını ise kolejin güvenlik kamerası görüntüledi. Saldırıya uğrayan Sağlık ile yanındaki öğretmenin köpek tarafından kovalanmasını kamera saniye saniye kaydetti. Köpeğin 2 çocuk annesi Sağlık'a yaşattığı korku dolu anlar görüntüye yansıdı. Okuldaki çalışanlar ile çevredeki vatandaşların Sağlık'ı köpek saldırısından kurtarmak için gösterdiği çaba da görüntülerde yer aldı.
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\"Eşim gece boyunca uyuyamadı\"<br><br>Köpek saldırısında yaralanan Tuğba Sağlık'ın eşi Sefa Sağlık, saldırının ardından eşinin psikolojisinin bozulduğunu söyledi.<br><br>Başta eşinin ve yanındaki öğretmenin başıboş gezen bir köpek tarafından kovalandığını anlatan Sağlık, “Eşim okul önüne geldiğinde köpeğin saldırısına uğruyor. Köpek eşimi ısırmaya çalışıyor. Eşim çevredeki insanların sayesinde ölümden döndü. Oradaki insanlar olmasaydı köpek eşimi param parça ederdi. Eşim gece boyunca uyuyamadı. Sürekli sayıkladı. Eşimin koluna dikişler atıldı. Ayağında zedelenme var. Birkaç yerde boğuşmadan dolayı hasar var. Köpek rottweiler cinsi sahipli bir köpek. İsmini sonradan öğrendiğimiz Prof. Dr. Oğuz Cebesoy'a ait. Doktorun villasından nasıl oluyorsa bir şekilde kaçıyor\" ifadelerini kullandı.
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\"O köpek çocuklara da saldırabilirdi\"<br><br>Köpeğin sahibi olan doktorun olayın ardından duyarsız davrandığını ileri süren Sağlık, doktorun özür dileme nezaketinde bulunmadığını söyledi. O köpeğin okulda okuyan çocuklara da saldırabileceğini belirten Sağlık, “Benim çocuklarımda o okulda okuyor. Asiye olayını zaten biliyoruz. Gaziantep'te son dönemde yaşanan korkunç bir olay. O köpek çocuğuma saldırsaydı, nasıl kurtaracaktık? Bunun bedelini nasıl ödeyecekti? Bu köpek ölüme neden olabilecek bir hayvan. Zaten olay öğrencilerin girmesinden 15 dakika sonra yaşanıyor. Öncesinde yaşansaydı, o köpek çocuklara da zarar verebilirdi\" diye konuştu.
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Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti
Gaziantep'te beslendiği kliniğin bahçesinden kaçarak sokakta başıboş gezen rottweiler cinsi köpek özel bir okulun önünde dehşet saçtı. Okulda idareci olarak çalışan 2 çocuk annesi Tuğba Sağlık'a saldırarak okulun önünde korku dolu anlar yaşanmasına neden olan köpeğin saldırısı görüntülendi.


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