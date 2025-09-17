Bitkisel üretimde damla tasarrufu

Değişen iklim düzeni beraberinde yeni yağış rejimini getirdi. Su stresi yaşayan ülkelerden biri olan Türkiye’de de kuraklığın ayak sesleri duyulmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu dönemde bitkisel üretimde suyun tasarruflu kullanılması için modern üretim tekniklerini yaygınlaştırmaya başladı. 1 Ocak 2025 itibariyle geçilen bitkisel üretimde planlı üretim sürecine geçildi. Süreç ilk meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda yürütülen “Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Üretiminin Geliştirilmesi Projesi”nin hasatı yapıldı. Çanakkale’de yürütülen projede çeltik üretiminde geleneksel yöntemlere kıyasla daha az su kullanımı sağlayan damla sulama sistemi sayesinde yaklaşık yüzde 70 oranında su tasarrufu elde ediliyor.

Suyu baza alarak gerçekleştirilen üretimin planlanmasında hangi bölgede hangi ürünlerin üretileceği bilimsel veriler ışığında ve suyun varlığı ölçeğinde planlanıyor. Bu yöntemle aynı zamanda toprağın verimliliğinin artarak üretim maliyetleri de düşüyor. Çanakkale’nin Biga ilçesinde uygulanan projeyle, bölge çiftçisinin modern sulama tekniklerine yönlendirilmesi ve su kaynaklarının korunması amaçlanıyor. “Damlaya Damlaya Çeltik Olur” sloganıyla yürütülen proje kapsamında 85 üreticiye, 3 bin 200 dekar alanı ekmek üzere 70 bin kilogram çeltik tohumu dağıtıldı. Damla sulama sistemi sayesinde yaklaşık yüzde 70 oranında su tasarrufu elde ediliyor. Çanakkale’de yürütülen projenin yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe destekle karşılandı.