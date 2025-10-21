Yeni Şafak
Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu: 4 tutuklama

16:5721/10/2025, Salı
Bitlis merkezli 7 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında av tüfeği, tabanca mermisi, çek, senet ve tapu ele geçirildi.

Bitlis merkezli 7 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde
"tefecilik"
suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Bitlis, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Batman, Siirt ve Şırnak'ta tespit edilen 29 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Bitlis merkezli 7 ilde 35 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 16 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, ruhsatsız av tüfeği, 24 tabanca fişeği, çok sayıda çek, senet, bono, tapu ve adi sözleşme ele geçirildi.

3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



