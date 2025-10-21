İstanbul'da 2 gökdoğan ele geçirildi: 1,5 milyon lira ceza

"Gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle birlikte Silivri'deki bir adrese intikal etti. Yapılan aramada, yasa dışı yollarla yakalanmış 2 gökdoğan ele geçirildi. Bu kuşları yurt dışına kaçırma hazırlığında oldukları belirlenen 2 kişiye, ilgili kanunlar kapsamında toplam 1 milyon 524 bin 798 TL idari para cezası ve tazminat bedeli uygulanacak. Tedavi altına alınan gökdoğanlar, Polonezköy Sülün Üretme İstasyonu'ndaki bakım sürecinin ardından yeniden doğaya salınacak"