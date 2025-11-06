Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Bitlis semalarında 'Kunduz Dolunayı' görüntülendi

Bitlis semalarında 'Kunduz Dolunayı' görüntülendi

13:256/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Kunduz Dolunayı
Kunduz Dolunayı

'Kasım Dolunayı' ya da ‘Süper Ay’ olarak da ifade edilen ayın dünyaya en çok yaklaştığı an, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen tarafından görüntüledi.

Ayın dünyaya en çok yaklaştığı dün akşam, yurt genelinde gökyüzünde güzel manzaralar oluştu. Bitlis'te de gökyüzünde belirgin şekilde görülen dolunay, kent genelinde vatandaşlar ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle izlendi. Bu gökyüzü olayı, BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi, Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi, doğa gözlemcisi Cihan Önen tarafından da görüntülendi.




#bitlis
#dolunay
#kunduz dolunayı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım Kredi Market indirimli ürünleri duyurdu: 6-10 Kasım 2025 Tarım Kredi Kooperatifi Market indirim kataloğunda neler var?