Bitlis semalarında 'Kunduz Dolunayı' görüntülendi

Ayın dünyaya en çok yaklaştığı dün akşam, yurt genelinde gökyüzünde güzel manzaralar oluştu. Bitlis'te de gökyüzünde belirgin şekilde görülen dolunay, kent genelinde vatandaşlar ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle izlendi. Bu gökyüzü olayı, BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi, Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi, doğa gözlemcisi Cihan Önen tarafından da görüntülendi.