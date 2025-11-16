Bitlis'e mevsimin ilk karı düştü: Her yer beyaza büründü

Lapa lapa kar yağdı.
Kış aylarının uzun ve çetin geçtiği, Türkiye’nin en fazla kar yağışının aldığı kentlerden biri olan Bitlis’e, mevsimin ilk karı yağdı.
Türkiye’nin en fazla kar alan şehirlerinden Bitlis’e, kış mevsiminin ilk karı düştü.
Kentte günlerdir etkili olan soğuk hava ve yağmur yağışı gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının bugünde devam edeceğini bildirilen meteoroloji yetkilileri hafta boyunca havanı güneşli ve parçalı bulutlu olacağı yönünde bilgiler verdi.
