Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Bitlis'e mevsimin ilk karı düştü: Her yer beyaza büründü

Bitlis'e mevsimin ilk karı düştü: Her yer beyaza büründü

08:0416/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Lapa lapa kar yağdı.
Lapa lapa kar yağdı.

Kış aylarının uzun ve çetin geçtiği, Türkiye’nin en fazla kar yağışının aldığı kentlerden biri olan Bitlis’e, mevsimin ilk karı yağdı.

Türkiye’nin en fazla kar alan şehirlerinden Bitlis’e, kış mevsiminin ilk karı düştü.

Kentte günlerdir etkili olan soğuk hava ve yağmur yağışı gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının bugünde devam edeceğini bildirilen meteoroloji yetkilileri hafta boyunca havanı güneşli ve parçalı bulutlu olacağı yönünde bilgiler verdi.



#Bitlis
#kar yağışı
#hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmanlı’da ilk darbe girişimi mi?