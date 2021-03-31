Gündem BM 75 Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye, Katar ve Azerbaycanı ziyaret edecek
POLİTİKA

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye, Katar ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 1-12 Nisan tarihlerinde Türkiye, Katar ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Bozkır, Hatay'ı ziyaret ederek Suriyeli mültecilerle de bir araya gelecek.

Haber Merkezi AA
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye, Katar ve Azerbaycanı ziyaret edecek
Volkan Bozkır

BM 75. Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Bozkır'ın gelecek hafta Ankara'yı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini söyledi.

Bozkır'ın, TBMM'de, küresel krizler, çok taraflılık ve BM sistemi hakkında bir konuşma yapacağını ifade eden Varma, Genel Kurul Başkanı'nın Türkiye'deki BM ekibi ile de bir araya geleceğini belirtti.

Varma, Bozkır'ın Hatay'ı ziyaret ederek Suriyeli mültecilerle de bir araya geleceğini ve Türkiye ziyaretinin ardından Katar ve Azerbaycan'a gideceğini kaydetti.

BM’den Doğu Türkistan hamlesi: Çin'le 'engelleri kaldır' görüşmesi
DÜNYA
BM’den Doğu Türkistan hamlesi: Çin'le 'engelleri kaldır' görüşmesi
Abone Ol Google News
Ekipler gece gündüz çalışıyor

Ekipler gece gündüz çalışıyor

​Bahar geldi ancak orada metrelerce kar var.
Ramazanda ete zam var mı?

Ramazanda ete zam var mı?

​Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili açıkladı.
Vaka sayısında patlama

Sağlık Bakanlığı can yakan tabloyu açıkladı.

Villada dehşet anları

Villada dehşet anları

​Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafı rahatlatan açıklama.

​"Karar Türkiye'nin var oluş haklarına ileri düzeyde zarar vermiştir."

​Erdoğan Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde konuşuyor.

​MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.