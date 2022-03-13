BM’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

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ERDOĞAN'IN TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya Diplomasi Forumu"nun (ADF) ikinci gününde foruma katılan liderlerle temaslarını sürdürdü. Erdoğan, dün ilk olarak Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik'i kabul etti. Kabul, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bulgaristan Başbakanı Petkov'u kabul etti. Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşme de yaklaşık 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi de kabul etti.

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Erdoğan, daha sonra Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, yarın da (14 Mart Pazartesi) Ankara'da Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşecek.