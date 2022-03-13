Barış için bir ayda 76 görüşme: Yoğun diplomasi trafiği

Rusya-Ukrayna gerilimi Türkiye’yi yeniden dünya diplomasisinin merkezi yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgenin yeniden huzura kavuşması için mevkidaşları ile 1 ay içerisinde tam 76 görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına 7 Şubat’ta başladı.

ZELENSKİ İLE 7 GÖRÜŞME

Erdoğan, 18 devlet ve hükümet başkanı ile görüşmesinin beraberinde, NATO ve AB temsilcileri ile de ayrı ayrı müzakerelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin ile 2 kez , ABD Başkanı Joe Biden ile de 1 kez temasta bulunan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile 21 Şubat’tan bu yana tam 7 kez görüştü. Diplomasi trafiğinin diğer bir adresi de Dışişleri Bakanlığı oldu. Bakan Çavuşoğlu, muhatapları ile tam 47 görüşme yaptı.

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DOĞRU BİR ADIM

Türkiye’nin yürüttüğü siyasete eski diplomatlardan da tam destek geldi. Eski CHP Milletvekili Onur Öymen, Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Özellikle Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları’nın bir araya getirilmesine vurgu yapan Öymen şunları kaydetti:

“Türkiye her iki tarafla da diyalog kurabilen nadir ülkelerden biri. O nedenle bu durumdan yararlanmak lazım. Arabulucu değilse bile kolaylaştırıcı rol oynanabilir. Önemlidir, doğru yolda atılmış bir adımdır. Sadece görüşmek yetmez arkasının gelmesi lazımdır.”

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TÜRKİYE’YE GÜVENİYORLAR

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker ise Türkiye’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile ciddi ilişkileri olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin Rusya’ya yaptırımlara evet demesi durumunda büyük bir zarar göreceğini ifade eden Özülker, Ukrayna ile de savunma sanayiinde önemli anlaşmalar yapıldığını söyleyerek şunları kaydetti:

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“Çok ciddi menfaat ilişkisinde bulunduğumuz bir durum bu. Ve bunlar da kendi aralarında kesinlikle düşman kardeşler. Ama burada ortak anlaşma noktası Türkiye var. Antalya’da kendileri konuşabilirlerdi ama Türk Dışişleri Bakanı da olsun dediler. Bu iki tarafın da Türkiye’ye güven duyduğunu ortaya koyuyor.”

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