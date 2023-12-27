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Bodrum açıklarında kaçak göçmen operasyonu: 44'ü kurtarıldı 31'i yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

13:43 - 27/12/2023 Çarşamba
DHA
Bodrum açıklarında kaçak göçmen operasyonu: 44'ü kurtarıldı 31'i yakalandı
Bodrum açıklarında kaçak göçmen operasyonu: 44'ü kurtarıldı 31'i yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 25 Aralık'ta saat 06.55'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı.

Ekipler, aynı tarihte saat 03.30 ve 08.00'da Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.






#Bodrum
#Göçmen
#Operasyon
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