Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan dönemin rektörü Prof. Dr. Naci İnci’yi protesto eden 14 öğrencinin yargılandığı dava bugün görülmeye başlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

OYNAT 02:20 Boğaziçi Davası'nda arbede: CHP'li Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır güvenliğe​ saldırdı Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan dönemin rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi protesto eden 14 öğrencinin yargılandığı davada arbede çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, güvenlik görevlilerini darp etti. CHP'li vekillerin güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar kameraya böyle yansıdı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Duruşmaya CHP milletvekilleri de takip etti. Duruşmada sanık avukatları talepte bulundu. Mahkeme hakimi, sanık avukatlarının taleplerini değerlendirmedi. Bunun üzerine sanık avukatı tepki gösterdi.



DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Hakim, avukatın duruşma düzenini bozduğunu söyleyerek uyardı. Avukat buna da itiraz edince hakim avukatın salondan zorla çıkarılması talimatı verdi.

HAKİM VE SAVCI SALONU TERK ETTİ

Salonda bulunan diğer avukatlar ve CHP milletvekilleri ise avukatın çıkarılmasına tepki gösterdi.

REKLAM

Hakim ile savcı duruşma salonunu terk etti. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.

CHP'li vekillerin güvenlik görevlisine saldırdığı anlar böyle görüntülendi.

CHP'Lİ VEKİLLER ADLİYE GÜVENLİĞİNE SALDIRDI

Aranın ardından mahkeme hakimi, duruşmaya izleyici almak istememesi üzerine duruşma salonu önünde bulunan CHP milletvekilleri ve sanık avukatları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal adliye güvenliğine saldırdı.





CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, güvenlik görevlisinin üzerine yürüdü, tartakladı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, güvenlik görevlisine saldırdı.

CHP'li Özgür Özel ve beraberindekiler, güvenlik görevlisini itip kakarak olay yerinden uzaklaştırdı ve işini yapmasına engel oldu.

REKLAM

CHP'li vekillerin adliyede terör estirdiği, işini yapmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar an be an kaydedildi.

Adliyeyi birbirine katan CHP'li grubun tutumu nedeniyle mahkeme hakimi, duruşmayı başlatmadan erteledi.

GÜNDEM CHP’li vekilden Samsun’da darp edilen kadının başında poz: Tepkiler sonrası fotoğrafı sildi

GÜNDEM CHP’de kadına şiddet bitmiyor: Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kadın danışmanını tokatladı

GÜNDEM İşte CHP’nin kadın hakları: Taciz tecavüz mafya!