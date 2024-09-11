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Boksör ve kardeşi tarafından darp edilmişti: Darbedilen öğretmenden şaşırtan karar

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir anaokulunun bahçesinde 'kapı açma' nedeniyle tartıştığı biri amatör boksör 2 kardeş tarafından darp edilen nöbetçi öğretmen şikayetinden vazgeçti. Gözaltına alınan 2 kardeş, serbest bırakıldı. Olayın duyulmasının ardından tarafların ailelerinin araya girmesiyle öğretmen şikayetini geri çekti. 2 kardeş, Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

16:41 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:42 - 11/09/2024 Çarşamba
DHA
Biri boksör iki kardeş tarafından darp edilmişti: Öğretmen şikayetinden vazgeçti!
Biri boksör iki kardeş tarafından darp edilmişti: Öğretmen şikayetinden vazgeçti!

Olay, 9 Eylül'de Mazıdağı ilçesindeki Hediye Alay Aktaş Anaokulunda meydana geldi. Okula gelen biri boksör 2 kardeş, nöbetçi öğretmen Yusuf E.'den kapalı olan ana kapıyı açmasını istedi. Öğretmen Yusuf E., ‘Anahtar yanımda yok, diğer kapıdan girin' diye cevap verince, tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu ve kemerli kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri öğretmen Yusuf E.'ye yumruklarla saldırırken, diğeri pantolonundaki kemeri çıkartarak kemerle vurmaya başladı.


Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Darbedilen öğretmen çağırılan sağlık ekipleri tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Darp raporu alan Yusuf E.'nin şikayeti üzerine saldırgan kardeşler gözaltına alındı.


Şikayetinden vazgeçti


Olayın duyulmasının ardından tarafların ailelerinin araya girmesiyle öğretmen Yusuf E., şikayetini geri çekti. 2 kardeş, Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.




#Mardin
#Öğretmene Şiddet
#Mazıdağı
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