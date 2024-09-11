Boksör ve kardeşi tarafından darp edilmişti: Darbedilen öğretmenden şaşırtan karar

Milli Eğitim Bakanlığı, okula yeni başlayan öğrenciler arasında akran zorbalığının önüne geçmek için özel formül geliştirdi. Bakanlık 66, 72 ve 84 aylık çocukların bulunduğu sınıflarda akran zorbalığının daha çok olduğunu tespit etti. Bu sebeple bu yıl, birbirine yakın yaş aralıklarındaki çocuklar aynı sınıfa verilerek tedbir alındı.