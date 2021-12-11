Gündem Bolivyadan getirdiği 4,5 kilo kokainle havalimanında yakalandı
ANTALYA

Bolivya'dan getirdiği 4,5 kilo kokainle havalimanında yakalandı

Antalya Havalimanı'nda Bolivya vatandaşı L.D.R.S. adlı kadın, çanta ile elbise kılıfının iç astar kısmına zulalanmış ve beze emdirilmiş olarak 4 kilo 522 gram kokainle yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bolivyadan getirdiği 4,5 kilo kokainle havalimanında yakalandı
Uçağın inmesiyle operasyon yapan ekipler, Bolivyalı kadını gözaltına aldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) Hudut Büro Amirliği ekipleri, Bolivya'dan İstanbul'a, buradan da aktarmalı olarak Antalya'ya gelen L.D.R.S. isimli kadını takibe aldı. Uçağın inmesiyle operasyon yapan ekipler, Bolivyalı kadını gözaltına aldı.

DHA

L.D.R.S.'nin üzerinde ve çantasındaki aramalarda; çanta ile elbise kılıfının iç astar kısmına zulalanmış ve beze emdirilmiş olarak 4 kilo 522 gram kokain ele geçirildi.

DHA

L.D.R.S.’nin üzerindeki uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 305 Brezilya reali ve 7 bin 782 dolara da el koyuldu.

Şüpheli hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürat teknesiyle getirdiler: Muğla'da yurt dışından getirilen bir ton uyuşturucu yakalandı
GÜNDEM
Sürat teknesiyle getirdiler: Muğla'da yurt dışından getirilen bir ton uyuşturucu yakalandı

Amasya’da arama yapılan araçta tam 183 uyuşturucu hap ele geçirildi
GÜNDEM
Amasya’da arama yapılan araçta tam 183 uyuşturucu hap ele geçirildi
27 maçlık seri sona erdi

27 maçlık seri sona erdi

​Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor ilk yenilgisini aldı.
Yeni dönem başladı

Yeni dönem başladı

Çipli kimlik kartı için işlemler evde yapılacak.
İşkenceye 3 yıl direnen genç

İşkenceye 3 yıl direnen genç

​Suriyeli Ömer Alshogre dünyaya Esed zulmünü anlatıyor.
Sosyal medya demokrasi için tehdit

Sosyal medya demokrasi için tehdit

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, sosyal medyadaki yalan ve dezenformasyona dikkat çekti.
ABD'de kasırga dehşeti

ABD'de kasırga dehşeti

​5 eyalette etkili olan kasırgada en az 70 ölü var.
Sınıftan Kandil'e gönderdiler

Sınıftan Kandil'e gönderdiler

​Kamudan ihraç edilen 21 öğretmenin PKK propagandası yaptığı tespit edildi.

İBB'nin dağ kadrosu

İBB'nin dağ kadrosu

​PKK'nın dağ kadrosundan İBB kadrosuna geçen çalışanlar ortaya çıktı.
Avrupa'da Omicron paniği

Avrupa'da Omicron paniği

​AB ülkelerinde 582 Omicron vakası var, ölüm yok.
Stokçuluk e-ticarete sıçradı

Stokçuluk e-ticarete sıçradı

​Fahiş fiyatı tetikleyen ürün stoklama oyunu şimdi de e-ticaret sitelerinde.
Çağımızın en mütevazı filozofu

Çağımızın en mütevazı filozofu

​Teoman Duralı sevenlerince alçak gönüllülüğü ile yad ediliyor.
Cenaze yolunda feci kaza

Cenaze yolunda feci kaza

​5'i aynı aileden 6 kişi trafik kazasında can verdi.
Kışın deri nem ister

Kışın deri nem ister

​Kış güneşi yaz mevsimindeki gibi deriye zarar veriyor.

Bakan Koca: Altı kişide tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.