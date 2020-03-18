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POLİTİKA

Bölücü örgüte bahar tertibi yok

Koronavirüs tehdidine karşı askeri birliklerde önleyici tedbirler uygulanırken, terörle mücadele de kesintisiz sürüyor. Terör örgütünün ikmal sistemleri kesildi, haberleşme ağları yok edildi ve destekçilerinden yardım alamaz hale getirildi. Kararlı mücadelenin sonucu olarak PKK terör örgütünün bahar tertiplenmesi takvimi bu yıl ilk kez işlemiyor

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla PKK’lı teröristlere göz açtırmıyor. Bölgenin zorlu şartlarına rağmen elleri tetikte 7 gün 24 saat görev yapan güvenlik güçleri ve korucular, bölgenin teröristlerden temizlenmesi için kahramanca mücadele veriyor.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla PKK’lı teröristlere göz açtırmıyor. Bölgenin zorlu şartlarına rağmen elleri tetikte 7 gün 24 saat görev yapan güvenlik güçleri ve korucular, bölgenin teröristlerden temizlenmesi için kahramanca mücadele veriyor.

TSK, yurt içi ve yurt dışı terörle mücadele faaliyetlerini koronavirüs önleyici tedbirlerini alarak 7 gün 24 saat esasına göre yürütüyor. Son bir aydaki operasyonlarla 100’e yakın terörist yurt içi ve Irak kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Pençe harekatlarıyla Avaşin’den Basyan’a, Hakurk’tan Zap’a, Sinat-Haftanin bölgesine kadar terörist kamplar yerle bir edildi. Havadan ve karadan başarılı operasyonlarla ikmal sistemleri kesildi, haberleşme ağları yok edildi, destekçilerinden yeterli yardım alamaz hale geldi. Irak kuzeyinde hareket alanı bulamayan bölücü örgütün Türkiye sınırlarında ise varlığı kalmadı.

Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
OYNAT 00:39
Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.

YAŞAM ALANI BIRAKILMADI

Irak kuzeyinde yapılan Pençe harekatları, yurt içinde Kapan ve Kıran operasyonlarıyla desteklendi, terörist unsurlara yurt içinde de yaşam alanı bırakılmadı. PKK terör örgütü, bahar tertiplenmesi dönemi olan mart ayında kıpırdayamadı. TSK ve MİT koordineli operasyonlarla lider kadroya darbe indirildi, elebaşlarını kaybeden ve dağılma noktasına gelen örgütte çözülme ve kaçışlar aylar önce başladı. Diyarbakır annelerinin çağrısıyla teslim olma oranları arttı, örgüte katılımlar büyük ölçüde azaldı.

DAĞILMAYI İTİRAF EDİYORLAR

İnsansız hava araçlarının 24 saat bölgede yürüttüğü faaliyetler sonucu terörist örgüt bu yıl ilk kez bahar ve yaz hazırlığı yapamaz hale getirildi. Bu yıl bahar tertiplenmesine gidemeyen terörist örgüt yurt içinde yok olma noktasına getirilmiş durumda. Örgütün yakalanan elebaşları da ifadelerinde örgütteki dağılma ve çöküntüyü itiraf ediyor.

Ağrı’da 1 şehit daha

  • Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı’nda 2 martta gerçekleşen hain saldırıda ağır yaralanan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Saldırıda gümrük memurları Mustafa Türk ve Özgür Kavastan şehit düşmüştü.

Vur Mehmedim!
OYNAT 00:57
Vur Mehmedim!
İdlib'de gerçekleşen alçak saldırı sonrasında Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, önceki günlerde yaptıkları açıklamalarla operasyonun işaretlerini şu sözlerle vermişti.


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