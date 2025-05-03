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Bolu'da yatsı namazına giden adamın evi alev alev yandı

Bolu'da yatsı namazına giden adamın evi alev alev yandı

23:283/05/2025, Cumartesi
IHA
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Ekiplerin uzun süren müdahalesine rağmen ahşap yapı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Ekiplerin uzun süren müdahalesine rağmen ahşap yapı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yatsı namazına giden adama ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı ev küle döndü.

Yangın, Göynük ilçesi Çeşme Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Salim Metin'in yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evde, yatsı namazı için camiye gittiği sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren müdahalesine rağmen ahşap yapı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, ev küle döndü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.



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