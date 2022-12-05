​Borçlunun ailesini arayana 50 bin TL ceza.

Telekomünikasyon şirketlerinin borçlarını devralan varlık yönetim şirketleri, tahsilat yapamayınca borçluların aile fertlerini SMS ve aramalarla taciz etmeye başladı. KVKK kapsamında kişisel verilerin korunmasına aykırı olan bu aramaların cezası 50 bin TL olmasına rağmen şikayet siteleri ve avukatlık büroları mağdur olan vatandaşlarla doldu taştı. Mağdurlardan A.K, GSM şirketine olan 800 TL’lik burcunu ödemeyince şirket tarafından SMS almaya başladı.

‘HATIRLATMA’ YAPILABİLİR

Belli bir süre sonra GSM şirketi A.K’nin borcunu CRIF Türkiye adında bir alacak şirketine devretti. Bu kez de sonu gelmeyen aramalar ve SMS’ler atılmaya başladı. A.K. alacak şirketinin numarasını engellemesinden sonra eşi, babası ve kardeşine SMS’le, borçlunun telekomünikasyon şirketine olan borcunun süresinin dolacağı ve ödenmemesi halinde icra işlemlerine başlanacağı bildirildi. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Aslı Korkmaz, “Alacaklılar, yalnızca borçluların kendisini borçlarını hatırlatmak için arayabilirler veya kendilerine mesaj atabilirler. Bu bahsi geçen aramalar yalnızca ‘hatırlatma’ niteliğinde olabilir.” dedi.

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‘ISRARA’ DÖNÜŞÜRSE TACİZ SAYILIR

Korkmaz, “Bu aramalar ve mesaj gönderimleri taciz sınırlarına gelemez. Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2018/7404 e. 2019/1446 k. Sayılı kararında, bu arama ve mesajlarının sıklığının ‘hatırlatma’ amacını aşmaması gerektiği, aksi takdirde ‘ısrar’ olarak nitelendirileceği tespit edilmiştir. Alacaklıların borçluların yakınlarını aramaları ise tamamen hukuka aykırı bir eylemdir. Bu nedenle mağdurların, savcılık üzerinden suç duyurusunda bulunmaları büyük bir önem arz eder.” şeklinde konuştu.