Borudan fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı

Edirne’de özel bir firma tarafından yürütülen çalışma esnasında içme suyu isale hattına zarar verildi. Boruda meydana gelen patlama nedeniyle metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su, işçilere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri, hatta onarım çalışması başlattı.