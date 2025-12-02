Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Borudan fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı

Borudan fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı

23:212/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su, işçilere zor anlar yaşattı.
Metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su, işçilere zor anlar yaşattı.

Edirne'de özel bir firma tarafından yürütülen çalışma esnasında içme suyu isale hattına zarar verildi. Boruda meydana gelen patlama nedeniyle tazyikli su metrelerce yükseğe çıktı.

Edirne’de içme suyu hattında yaşanan patlama sonucu fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı.

Edirne’de özel bir firma tarafından yürütülen çalışma esnasında içme suyu isale hattına zarar verildi. Boruda meydana gelen patlama nedeniyle metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su, işçilere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri, hatta onarım çalışması başlattı.



#Edirne
#İsale Hattı
#Patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zamlı pasaport ücretleri: Yeniden Değerleme Oranına göre 2026 pasaport harcı ne kadar olacak? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport fiyatları