Edirne merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli adliyede

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir ihbar üzerine yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında bir şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 13 bin 494 mesaj ve 2 bin 817 sayfalık yazışma tespit edildi. Yazışmalardan, kapalı devre olarak ‘süper admin’, ‘admin’, ‘bayi’ ve ‘oyuncu’ modeliyle bahis oynatıldığı belirlendi. Yapılan analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarından 79 bin 872 işlem gerçekleştirildiği ve toplam işlem hacminin 898 milyon 844 bin 687 lira olduğu tespit edildi.