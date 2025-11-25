Yeni Şafak
Üç ilde yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

20:2225/11/2025, Salı
DHA
1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. (Foto: Arşiv)
1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. (Foto: Arşiv)

Edirne, Şanlıurfa ve Hatay'da yasa dışı bahis oynatılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Edirne merkezli düzenlenen operasyon sonucu 13 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarından 79 bin 872 işlem gerçekleştirildiği ve toplam işlem hacminin 898 milyon 844 bin 687 lira olduğu tespit edildi.

Edirne merkezli 3 ilde kapalı devre bir sistemle yasa dışı bahis oynatılmasına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir ihbar üzerine yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında bir şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 13 bin 494 mesaj ve 2 bin 817 sayfalık yazışma tespit edildi. Yazışmalardan, kapalı devre olarak ‘süper admin’, ‘admin’, ‘bayi’ ve ‘oyuncu’ modeliyle bahis oynatıldığı belirlendi. Yapılan analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarından 79 bin 872 işlem gerçekleştirildiği ve toplam işlem hacminin 898 milyon 844 bin 687 lira olduğu tespit edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne, Şanlıurfa ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Edirne’de 11, Hatay’da 1, Şanlıurfa’da 1 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, 8 bin 100 dolar, 15 bin 200 lira, kupon yazma makinesi ve para sayma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



