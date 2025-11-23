Edirne'de sağanak etkili oluyor

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, yer yer şiddetini arttırarak devam ediyor. Kentin cadde ve sokaklarında su birikintilerine neden olan yağış, hayatı da olumsuz etkiledi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, kapalı işletmeler ile saçak altlarına sığınırken; sürücüler araçlarıyla yolda kontrollü ilerledi.