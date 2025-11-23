Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sağanak etkili oluyor

15:0323/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Yağışın, akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Yağışın, akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak etkili olurken, sürücüler ve yayalar su birikintisinin oluştuğu yollarda zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, yer yer şiddetini arttırarak devam ediyor. Kentin cadde ve sokaklarında su birikintilerine neden olan yağış, hayatı da olumsuz etkiledi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, kapalı işletmeler ile saçak altlarına sığınırken; sürücüler araçlarıyla yolda kontrollü ilerledi.

Yağışın, akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Diğer yandan Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler, sağanağa aldırmadan alışverişlerine devam etti.


#Edirne
#Sağanak
#Yağış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir 500 bin sosyal konut yerleri belli oldu mu? 21 bin 20 TOKİ evleri İzmir’de hangi ilçede var?