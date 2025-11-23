Yeni Şafak
Muğla ve Antalya'da kuvvetli sağanak uyarısı

11:5423/11/2025, Pazar
AA
Öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğusu, gece saatlerinden itibaren de Antalya'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Muğla'nın doğusu ile Antalya'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğusu, gece saatlerinden itibaren de Antalya'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Muğla'nın doğusunda gece, yarın sabah saatlerinde ise Antalya'da etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Muğla
#Antalya
YASAL UYARI

