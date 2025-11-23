Yeni Şafak
Kış geri dönüyor: Hava sıcaklığı derece birden azalacak

Halil Akkoç
09:1723/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Meteorolojinin son tahminlerine göre, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı önümüzdeki haftadan itibaren 8 derece birden azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. 

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı 8 derece birden azalacak


Hava sıcaklıklarının pazartesi günü batı bölgelerden başlayarak ülkemiz genelinde 4 ila 8 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

