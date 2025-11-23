Yeni Şafak
Batı Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

12:4823/11/2025, Pazar
AA
Batı Akdeniz'in doğusunda (Manavgat-Anamur) yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Meteorolojinin son hava durumu tahminlerindee, Batı Akdeniz'in doğusu için kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in doğusunda (Manavgat-Anamur) yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Etkisini öğle saatlerinden itibaren kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

#Batı Akdeniz
#fırtına
#Manavgat-Anamur
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
YASAL UYARI

