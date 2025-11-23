Batı Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'in doğusunda (Manavgat-Anamur) yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Meteorolojinin son hava durumu tahminlerindee, Batı Akdeniz'in doğusu için kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.
Etkisini öğle saatlerinden itibaren kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
#Batı Akdeniz
#fırtına
#Manavgat-Anamur
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü