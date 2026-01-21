Yeni Şafak
Boşandığı için 8 kurban kestirdi: 'Evlenmem çok kısa sürdü boşanmam uzun sürdü'

14:1521/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
AA
Antalya'da eşinden boşanan kişi 8 kurban kestirdi

Antalya’da 2018 yılında G.O. ile dünya evine giren 37 yaşındaki Mehmet Sıddık Menekşe, 3 yıl süren evliliklerinin ardından geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Çiftin Antalya 12. Aile Mahkemesi’nde yaklaşık 6 yıl süren boşanma davası geçtiğimiz günlere sonuçlandı. 14 Ocak tarihinde boşanma kararı kesinleşen ve G.O ile 3 yıl süren evliliği noktalanan Menekşe, 6 yıl süren boşanma sürecinin ardından Tanzanya’da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 8 adet kurban bağışladı.

Mehmet Sıddık Menekşe 2018'de evlendiği G.O'dan şiddetli geçimsizlik gibi gerekçelerle boşanmaya karar vererek 2020'de aile mahkemesine başvurdu.

Antalya 12. Aile Mahkemesi'nde 6 yıldır çekişmeli devam eden davanın sonucunda boşanma gerçekleşti.

Menekşe, boşanmanın kesinleşmesinin ardından bir dernek aracılığıyla Tanzanya'da ihtiyaç sahipleri için 8 küçükbaş kurban kestirirdi, barınaktaki hayvanlar için de bağışta bulundu.

Menekşe, gazetecilere, zor bir evlilik yaşadığını ve bir yıl sonraya boşanmaya karar verdiğini söyledi.

İhtiyaç sahipleri için kurban kestirdi

Farklı bakış açısı, kültür çatışması ve diğer nedenlerle evliliği sürdüremediklerini anlatan Menekşe,
"Çok şükür boşanmayı başardım, kesinleşti ve kurtuldum artık. Her iki taraf için de en hayırlısı oldu."
dedi.
Menekşe,
"Evlenmem çok kısa sürdü ama boşanmam uzun sürdü. Boşanmanın şerefine kurban kestirdim. Boşanma davası açtığım ilk gün sorunsuz bir şekilde biterse kurban vereceğimi söylemiştim. İhtiyaç sahipleri için 8 küçükbaş kurban kestirdim. Barınaktaki hayvanlar için bir derneğe bağıştan bulundum."
diye konuştu.


