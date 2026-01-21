Boşandığı için 8 kurban kestirdi: 'Evlenmem çok kısa sürdü boşanmam uzun sürdü'

Antalya’da 2018 yılında G.O. ile dünya evine giren 37 yaşındaki Mehmet Sıddık Menekşe, 3 yıl süren evliliklerinin ardından geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Çiftin Antalya 12. Aile Mahkemesi’nde yaklaşık 6 yıl süren boşanma davası geçtiğimiz günlere sonuçlandı. 14 Ocak tarihinde boşanma kararı kesinleşen ve G.O ile 3 yıl süren evliliği noktalanan Menekşe, 6 yıl süren boşanma sürecinin ardından Tanzanya’da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 8 adet kurban bağışladı.
Menekşe, boşanmanın kesinleşmesinin ardından bir dernek aracılığıyla Tanzanya'da ihtiyaç sahipleri için 8 küçükbaş kurban kestirirdi, barınaktaki hayvanlar için de bağışta bulundu.
Menekşe, gazetecilere, zor bir evlilik yaşadığını ve bir yıl sonraya boşanmaya karar verdiğini söyledi.